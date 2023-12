Onlangs kwamen de 65-jarigen, die naar school gingen in de Paterhoek en in Westvleterendorp, bijeen voor een gezellig etentje. Hun laatste bijeenkomst dateert van toen ze 60 jaar waren, dus was er wel heel wat om over bij te praten. Op de foto zien we van links naar rechts: Martin Demolder, Marc Pillaert, Luc Cappoen, Bernard Wyffels, Marc Mahieu, Lut Vanbeveren, Lutgarde Sucaet, Paul Lobeau, Martin Peutevincke, Johan Deroo, Rik Dequecker en Renaat Debergh. (RVL/foto RVL)