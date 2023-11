Reünie van de 50-jarigen uit Wervik en Geluwe

Onlangs was er een reünie van de 50-jarigen van zowel Wervik als Geluwe. “Om de vijf jaar organiseren we in Wervik een reünie van het geboortejaar 1973 en de vorige keer en nu was dit samen met Geluwe”, aldus Patrick Baelen namens de werkgroep. De aanwezigen waren Frank Deceuninck, Sophie Trachez, Patrick Calis (Menen), Marianne Lazou, Philip Claeys (Molenstede), Alexander Charlets, Rudi Dejonghe, Olivier Durnez (Deerlijk), Maureen Coopman, Bertrand Menu (Ieper), Mieke Carton, Christina Bonnier, Mady Pannecoucke, Dennis Duhaupas, Citano Broutin, Nancy Desmet, Patrick Baelen, Ann Degroote, Christophe Dejan, Dieter Vandecasteele, Sylvie Deprez, Dominiek Deman, Bart Versaevel, Inge Stragier, Godfried Devogel, Nico Vanhaesebroek, Geert Catry (Wingene), Petra Leman, Andy Bostijn (Wevelgem), Koen Durnez, Natacha Six (Westrozebeke), Eveline Noordijk, Wim Vuylsteker, Ringo Declercq (Beselare), Joop Leupe, Wim Casier, Hendrik Ingelbeen, Joke Engels, Xavier Marescaux, Sofie Vanmassenhove, Wouter Coussee (Bissegem), Franky Vanacker (Menen), Anja Forrez, Lieven Desmyter, Annemie David, Frederick Debruyne, Django Declercq (Komen), Mady Soen, Petra Lecompte, Filip Lefebvre (Ledegem), Dirk Vandecandelaere, Griet Corselis, Dominique Licata, Bart Demyttenaere, Jurgen Tytgat (Ledeberg), Bruno Durnez, Eveline Neyrinck, Wim Vandoolaeghe, Els Vandelannoitte, Sylvie Breine (Menen), Bertrand Nollet (Mesen) en Saskia Debeuf (Roeselare). (EDB/gf)