Reünie van alle zestigjarigen in Westvleteren

Bij de traiteurdienst en feestzaal van Liesbet Lemahieu zijn alle zestigjarigen in Westvleteren samengekomen. “Het gaat om een initiatief van Carine Demeulemeester”, vertelt José Gheldof. “Het ging om zowel inwoners die in Westvleteren hun prille jeugd mochten beleven, als om zij die er later een warme thuis hebben gevonden. Veel jeugdherinneringen en anekdotes werden opgefrist en carrières overlopen. Het was een blij weerzien en velen kijken er al naar een nieuwe afspraak over vijf jaar.”

Staand: Johan Bouw, Jean-Paul Sucaet, Mieke Decroo, Johan Caulier, Frank Vandenbroucke, Marc Wyffels, Ria Vanbeveren, Ivan Pareyn, Marjan Pillaert, Ingrid Gesquiere, Myriam Debergh, Paul Dewulf, Erwin Jacob. Zittend: Vera Delaplace, Marijke De Deyne, Marleen Goemaere, Roos Deschuytter, Carine Sergier, Gerda Goubeir, Carine Demeulemeester. (TP)