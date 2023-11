Reünie van 65-jarigen van Groot-Zuienkerke

In het Kasteel van Moerkerke in Damme vond de reünie plaats van de 65-jarigen die opgroeiden in Groot-Zuienkerke. “Een aantal van hen zijn al lang geleden uitgezwermd, maar hebben destijds nog samen in Zuienkerke of Meetkerke op school gezeten. Tijd dus om de banden weer aan te halen en herinneringen op te halen aan vroeger”, aldus Martine De Bree.

We zien vooraan van links naar rechts Geert Laukens, Christine Jonckheere, Frieda D’hoedt, Martine Provoost en Christine Eeckeloo. Achteraan (staand) herkennen we Martine Deceuninck, Rik Provoost, Eddy Dekempe, Gerard Vanhoorenweder, Johan Wybo, Eddy Devriese, Rudi D’hont en Eric Standaert. (WK/foto WK)