Reünie lokt meer dan honderd oud-medewerkers Dadipark naar ’t Torreke

Drie vriendinnen die vroeger in het Dadipark werkten, organiseerden zaterdag in het gemeentelijk domein ‘t Torreke een reünie voor iedereen die ooit in het voormalig recreatiepark heeft gewerkt.

Ruim honderd aanwezigen tekende present en genoot er van een hapje, drankje en een gezellige babbel, waarbij tal van mooie herinneringen aan het Dadipark naar boven kwamen. De organisatoren kozen ervoor om de opbrengst van de reünie te schenken aan de ALS-Liga. Dadizelenaar Danny Dedeurwaerder, zelf jarenlang medewerker in het Dadipark, overleed enkele jaren geleden aan de spierziekte. Zijn vrouw Rita organiseerde zaterdag mee het evenement.