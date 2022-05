Retrowielervierdaagse afgetrapt op De Schorre

Donderdagmorgen om 6 uur is de ORE-wielervierdaagse van start gegaan op sportpark De Schorre. De happening is een organisatie van Onvergetelijke Retrofietsen Ettelgem. Er is vier dagen spektakel op wielen verzekerd in Oostende.

Organisator Eric Desmet geeft tekst en uitleg. “Vandaag donderdag wordt de 160km uithoudingsproef gereden door de 250 deelnemers, met verschillende soorten fietsen, afkomstig uit achttien verschillende landen. De proef bestaat uit 16 lokale ronden van 10 km rond De Schorre. Per ronde moeten de deelnemers twee stempels krijgen. Er is een vrije start en iedereen kiest welke afstand hij wil afleggen. Voor de deelnemers en het publiek is ambiance verzekerd.”

“Op vrijdag rijden we met 250 retro-coureurs in klederdracht door stad Oostende. We starten om 10 uur aan de wielerpiste en rijden naar De Drie Gapers. Daar is er en receptie met vis van de Oostendse Visbakkers en een drankje. We paraderen op de zeedijk en op de middag is er een picknick in het Bosje. In de namiddag zijn er shows te zien aan de wielerpiste op De Schorre, met éénwielers, sprongen van vijf meter hoog.”

“Zaterdagmorgen rijden we naar Walraversyde. De deelnemers kunnen kiezen tussen WO I of WO II. Op De Schorre is er rommelmarkt en show. Zaterdagnamiddag beginnen de WK-proeven op de piste, in verschillende categorieën en afstanden, sensationeel om zien! Zondag is het groot publiek welkom op De Schorre, nabij de wielerpiste, om de verschillende fietsen te bezichtigen, de spectaculaire shows te zien en er is ook een grote barbecue.”

Privé-collectie met 150 retrofietsen

“Volgend jaar is het WK in Italië, dan volgen Slovenië, Canada en Australië. Ik ben vroeger zelf wielrenner geweest en mijn winstpremies heb ik gebruikt om oude retrofietsen te verzamelen. Ik beschik over een unieke privé-collectie van 150 retrofietsen, van 1865 tot 1930. Wie dat wenst, kan ze komen bezichtigen aan de Oude Brugse Weg 199 in Roksem.”

Rick Vernack (52) is een Oostendse hoge bi-fan. “Dertig jaar geleden, tijdens de Bierfeesten in Middelkerke, werd ik gepassioneerd door de hoge bi. Ik mocht er eens mee rijden en dat was superleuk. Tien jaar geleden kwam ik weer in contact met Eric Desmet Ik mocht eerst een hoge bi lenen en dan heb ik er zelf een gekocht. Veel activiteiten zijn er jaarlijks niet maar nu het WK in eigen stad is, ben ik vier dagen van de partij om van de retrovierdaaagse te genieten!”

Bekijk het filmpje via deze link.