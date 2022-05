Retrofietsen overspoelen De Schorre: O.R.E. organiseert WK historische fietsen in Oostende

Van 25 tot 29 mei vindt een groots evenement met historische fietsen plaats op sportpark De Schorre in Oostende. Het evenement werd twee jaar geleden al gepland. Stuwende krachten achter de organisatie zijn Eric Desmet en Ria De Ly, voorzitter en secretaris van Onvergetelijke Retrofietsen Ettelgem.

Het begon allemaal tien jaar geleden toen Eric Desmet met zijn club O.R.E. een aanvraag deed bij de International Veteran Cycle Association (IVCA) om het wereldkampioenschap historische fietsen naar hier te halen. In 2015 trok hij naar Zweden met een uitgewerkt dossier om zijn aanvraag te verdedigen. En hij kreeg een gunstig antwoord: in 2020 zou hij met zijn club het wereldkampioenschap organiseren in België.

Corona stak echter twee jaar na elkaar een stok in de wielen, maar er is gunstig nieuws, want het grote evenement komt eraan. Van woensdag 25 tot zondag 29 mei wordt sportpark De Schorre in Oostende overspoeld door retrofietsen. Hiervoor kreeg hij een fiat van Stad Oostende, met medewerking van politie en brandweer.

Om dergelijke organisatie naar België te halen, moet O.R.E. aan drie eisen voldoen: er moet een rit zijn van 100 miles (160 kilometer) op een afgesloten parcours, een vergadering van het IVCA-comité en een wereldkampioenschap. Dat en nog veel meer staat tijdens de vijfdaagse te gebeuren.

“Op woensdag 25 mei starten we met een receptie en ontmoeting van de deelnemers met het stadsbestuur, sponsors en genodigden. ’s Anderendaags staat de rit van 100 miles op het programma. De 300 deelnemers zullen op De Schorre met historische fietsen, daterend vanaf 1865, de hele evolutie van de fiets laten zien. Elke ronde bedraagt 10 kilometer”, vertelt Eric Desmet. “Op het terrein is er de hele dag animatie voorzien.”

Rit in klederdracht

Vrijdag 27 mei wordt het centrum van Oostende the place to be om historische fietsen te spotten. “Dan maken we een rit in klederdracht met een halte aan De Drie Gapers en een picknick in het Bosje. In de namiddag vindt dan op De Schorre een beurs van fietsen en onderdelen plaats.”

“Na een uitstap naar de Atlantic Wall in de voormiddag wordt in de namiddag tussen 14 en 18 uur het wereldkampioenschap gereden. Dat gebeurt in categorieën: het aantal kilometer hangt af van de snelheid die de fiets kan voortbrengen. ’s Avonds is er dan de vergadering van ICVA met vanaf 20 uur een galabal in klederdracht”, overloopt Eric Desmet het verdere programma.

Zondag 29 mei is alweer de laatste dag van het fietsgebeuren met om 10 uur de voorstelling van alle fietsen aan het publiek, gevolgd door een barbecue met animatie. Inschrijven voor de barbecue (16 euro) kan via ORE@telenet.be.

Kruishof afgehuurd

“Om onze deelnemers uit 30 landen – de verste komen van Nieuw-Zeeland, Australië, Canada, Amerik en Mexico – van overnachting te voorzien, hebben we hotel Kruishof aan de luchthaven afgehuurd. Ook zal op De Schorre kampeergelegenheid zijn, vooral voor de deelnemers uit Tsjechië”, besluit Eric Desmet.

Op zondag 5 september is O.R.E. dan weer van de partij in eigen stad. Dan organiseert de club Europese, Belgische en Vlaamse kampioenschappen met de hoge bi en retrofietsen.