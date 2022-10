Retro Shack houdt tweedehandsbeurs van vinylplaten, cd’s en dvd’s

Op zaterdag 15 oktober organiseert Retro Shack, onder impuls van Xavier Troisi, een tweedehandsbeurs voor vinylplaten, cd’s en dvd’s in O.666. “Zo’n beurs hadden we bij de opstart al in gedachten. Alleen hadden we de coronacrisis niet ingecalculeerd”, klinkt het.

In 2019 opende de eerste coöperatieve muziekwinkel van Oostende en zelfs in ons land. Retro Shack wordt gerund door acht fervente muziekliefhebbers. Het is het walhalla voor muziekliefhebbers met heel wat tweedehands vinylplaten, cd’s en dvd’s, maar er zijn ook boeken te vinden, naast geluidsapparatuur en instrumenten. Retro Shack is gelegen in een pand in de Kadzand-Bonenstraat, waar vroeger ooit een populaire viswinkel gelegen was. Na sluiting stond het jarenlang leeg, tot de acht vrienden besloten om het pand nieuw leven in te blazen.

“We willen ons profileren als ontmoetingsplek”, vertelt Xavier. “Aan de verkoop verdienen we niets, want de opbrengst gaat naar de kosten voor het pand, elektriciteit en de aankoop van nieuw materiaal. Zo’n beurs hadden we bij de opstart al in gedachten. Alleen hadden we de coronacrisis niet ingecalculeerd. Onze twee eerste werkjaren verliepen dan ook helemaal niet zoals we die gepland hadden.”

Verzamelaars

“We hopen ons derde werkjaar ongestoord te kunnen beleven. Omdat het de eerste twee jaar niet kon, willen we nu eindelijk onze tweedehandsbeurs organiseren. Gelet op onze missie is de beurs een natuurlijk verlengde van onze shop. Ons hart breekt telkens we vernemen hoe een collectie platen verloren is gegaan. Verkocht toen de cd de kop kwam opsteken of weggegeven omdat alle muziek dezer dagen toch op het internet te vinden is. Met Retro Shack proberen we verzamelaars, liefhebbers, maar ook de fan van een cultband met heimwee naar zijn of haar jonge jaren, weer met hun geliefde album te herenigen.”

Voor de beurs wordt geen entreegeld gevraagd. “Dat doen we omdat we de missie van O.666 steunen en omdat we iedereen de kans willen geven om muziek op vinyl, al dan niet opnieuw, te leren ontdekken”, aldus Xavier. De tweedehandsbeurs van Retro Shack vindt plaats in O.666, Hendrik Baelskaai 27 en dat van 9 tot 16 uur.