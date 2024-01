Resultaten Stadsmonitor 2023 bekend: Vertrouwen in lokale politie haalt hoogste score binnen Vlaamse centrumsteden

In de Stadsmonitor gaven 656 inwoners (of 35% van de aangeschreven Kortrijkzanen) hun ongezouten mening. Het geluksgevoel van de Kortrijkzanen is met 83% gemiddeld hoger dan dat in de andere centrumsteden, maar ten opzichte van 2020 daalt het vertrouwen in het gemeentebestuur met 8 procent.

Topscores tussen andere centrumsteden

De Stadsmonitor is een driejaarlijkse burgerbevraging in opdracht van de Vlaamse overheid. Kortrijk verovert de top drie tussen de andere centrumsteden met tevredenheid over het aanbod aan uitgaansgelegenheden (85%) en voldoende activiteiten in de stad (78%). Opvallend ziet Kortrijk als enige centrumstad in Vlaanderen een positieve trend in de tevredenheid over de winkelvoorzieningen tot 82%.

Ook de tevredenheid over de activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar (57%) en jongeren boven de 12 jaar (53%) is in Kortrijk het hoogst van alle centrumsteden. Daarnaast is het geluksgevoel van de Kortrijkzanen met 83% gemiddeld hoger dan dat in de andere centrumsteden. Bijna 9 op 10 (88%) van de Kortrijkzanen woont graag in onze stad. Kortrijk blijft in tegenstelling tot veel andere steden een betaalbare centrumstad, waar minder inwoners betalingsmoeilijkheden voor hun woning ondervinden.

De Kortrijkse renovatiepremies en de Vlaamse verbouwpremies werpen hun vruchten af. Zeker in combinatie met het advies op maat van de renovatiebegeleiders, want de Kortrijkse huizen staan in de top 3 van meest energiezuinige en -recupererende woningen onder de Vlaamse centrumsteden (54%). Daarnaast wordt er sterk ingezet op de vergroening van onze stad. De tevredenheid over het groen in de buurt (77%) zit boven het gemiddelde van de centrumsteden.

Ook met de zorg voor onze inwoners zet Kortrijk sterke scores neer. We landen steeds in de top drie als het gaat over de tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen (92%), de aanwezigheid van huisartsen in de buurt (80%) en de ouderenvoorzieningen (80%).

Daling ten opzichte van 2020

Net als in de andere centrumsteden zakte het algemeen vertrouwen in het stadsbestuur, van 37 naar 29 procent. Antwerpen, Hasselt, Sint-Niklaas, Aalst, Oostende en Turnhout doen het nog slechter.

Hoewel het vertrouwen in onze lokale politie de hoogste score haalt binnen de Vlaamse centrumsteden is het veiligheidsgevoel van de Kortrijkzaan in het stadcentrum licht gedaald tegenover 2020. Want Kortrijkzanen ervaren, net zoals in de andere centrumsteden, een stijging van problemen met drugsdealing, vervuiling en vandalisme. Kortrijk zet hier wel een betere score neer dan het gemiddelde van de andere centrumsteden.

De tevredenheid over de loketvoorzieningen daalde licht tegenover 2020. Al gaven de inwoners wel hun tevredenheid aan over de digitale dienstverlening. Die is zelfs 5% hoger dan het gemiddelde van de andere centrumsteden. Met de Virtuele Assistent die in het najaar van 2023 gelanceerd werd, nam Stad Kortrijk alvast een nieuwe belangrijke sprong in de digitale dienstverlening.

De tevredenheid over de voetpaden in de buurt kent een daling van 50% naar 47%. De voorbije jaren is net meer geïnvesteerd in heraanleg en herstel van voetpaden, maar vermoedelijk heeft deze daling te maken met de versnelde uitrol van het glasvezelnetwerk in Kortrijk. In Kortrijk zijn deze werken vroeger opgestart dan in vele andere steden en in 2023 waren er volop werken bezig.

Kortrijk fietsstad

Kortrijk blijft goed op weg om een echte fietsstad te worden. De tevredenheid onder Kortrijkzanen met betrekking tot fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid bereikt een historisch hoogtepunt. De tevredenheid over het aantal fietspaden (62%), fietsstallingen (38%) en fietsveiligheid (57%) blijft stijgen en zit ook nu weer in de top drie van de Vlaamse centrumsteden.

Steeds meer Kortrijkzanen, intussen al 79%, nemen de fiets of gaan te voet om korte afstanden te overbruggen. Tegelijk blijft het autobezit en autogebruik bovengemiddeld hoog in Kortrijk. 58% van de Kortrijkzanen vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de buurt, gemiddeld is dit 46% over alle centrumsteden heen. Net als het aanbod groeit ook de tevredenheid over deelmobiliteit (deelauto’s, -fietsen, -steps, …) in Kortrijk (van 44% in 2020 naar 57%). Ook de tevredenheid over autovrije en autoluwe zones in de stad groeit significant van 54% naar 65%.