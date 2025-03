Resultaten kwetsbaarheidsbevraging bij 80-plussers: “Eenzaam en digitale kloof”

Sinds 2017 zet het lokaal bestuur zich in om jarige 80-jarigen een bezoek te brengen en vanaf 2023 werden ook de 85-jarigen opnieuw in dit initiatief opgenomen. Dit project, dat deel uitmaakt van Gezonde Gemeente, heeft als doel senioren te ondersteunen en hun noden in kaart te brengen.

In 2024 werden 72 thuiswonende senioren 80 jaar en 57 senioren werden 85 jaar. Ze kregen allemaal de kans op een bezoek van een gemotiveerde vrijwilliger,die hen een geschenk en een infopakket aanbood en een gezellige babbeltje sloeg. Tijdens deze bezoeken werd ook een korte kwetsbaarheidsmeting afgenomen aan de hand van enkele gerichte vragen. “We willen hen niet alleen feliciteren, maar ook inspelen op de behoeften van onze senioren”, legt Joke Verhelst, schepen voor Seniorenbeleid, uit.

Resultaten

De resultaten tonen aan dat de meeste senioren zelfstandig wonen en een goed sociaal netwerk hebben, maar dat een kleinere groep kampt met eenzaamheid tijdens de donkerewintermaanden. Uit de cijfers blijkt dat 80 tot 85 procent van de senioren in het centrum woont. Bij de 80-jarigen is 56 procent vrouw, bij de 85-jarigen loopt dat op tot 60 procent. Een stijgend aantal senioren woont alleen: 35 procent van de 80-jarigen en 49 procent van de 85-jarigen. Ook de vraag naar hulp neemt toe, waarbij 60 procent van de 80-jarigen en 63 procent van de 85-jarigen gebruikmaken van poetshulp, maaltijden of gezinshulp. Mantelzorg blijft eveneens belangrijk: 25 procent van de 80-jarigen en 21 procent van de 85-jarigen krijgt ondersteuning, meestal van hun partner of kinderen.

Eenzaamheid

Eenzaamheid blijft een uitdaging: 12 procent van de 80-jarigen en 16 procent van de 85-jarigen voelen zich soms eenzaam, vooral ‘s avonds en ‘s nachts. Ook het digitale isolement is een aandachtspunt, al is er toch een lichte verbetering merkbaar.

“We kunnen stellen dat het organiseren van workshops voor smartphones en tablets, het Digipunt in de bib en andere aangeboden digitale opleidingen zeker hun vruchten afwerpen”, zegt Joke. Ze onderstreept het belang van het project: “Deze bezoeken leveren waardevolle inzichten op die ons beleid mee vormgeven. We blijven investeren in initiatieven die senioren ondersteunen en verbinden.”