Restos Du Coeur krijgt 107.460 pasta-maaltijden van Soubry

De vraag om voedselhulp is vandaag groter dan ooit. Elke dag opnieuw melden honderden Belgen zich aan bij verschillende instanties voor voedselhulp. Restos Du Coeur is één van de organisaties die er voor zorgt dat zoveel mogelijk mensen geholpen worden met voedselpakketten. Dit jaar ondersteunt Soubry de organisatie voor het vijfde jaar op rij. De Belgische pastafabrikant voorziet op die manier in meer dan 107.000 maaltijden.

Michel Soubry, CEO van het familiebedrijf Soubry: “Soubry staat voor samen. In moeilijke tijden is solidariteit belangrijker dan ooit. Voor ons was het snel beslist om ook dit jaar 10 ton pasta te leveren. Heel veel Belgen zijn dit jaar zwaar getroffen geweest. Met 107.460 porties pasta kunnen we heel veel mensen een lekkere en gezonde maaltijd geven die hen – zo hopen we – weer wat energie geeft. We weten zeker dat via Restos Du Coeur onze maaltijden de weg vinden naar mensen die het hard nodig hebben.”

Patrick Dejace, directeur van Restos Du Coeur: “Dankuwel Soubry om de afgelopen vijf jaar onze bevoorrechte en trouwe partner te zijn gebleven door grote hoeveelheden van dit toch wel essentiële product aan te bieden. Deze gulle gift is bijzonder waardevol in een tijd waarin de vraag dagelijks toeneemt, de overschotten drastisch afnemen en de prijzen voor het dagelijks leven exploderen.”

Iedereen kan helpen

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen (via de restaurants en via voedselpakketten), zijn er veel middelen nodig. Iedereen kan doneren aan Restos Du Coeur. Dat kan structureel, maar ook voor een klein en eenmalig bedrag.

Belgische bloggers

Ook de Belgische bloggers tonen hun solidariteit op 17 oktober. “Nu we een uitzonderlijke moeilijke winter ingaan, waarbij de hoge energiefactuur heel wat mensen nog extra kopzorgen bezorgt, posten de Soubry ambassadeurs en sympathisanten op die dag een pastarecept dat in de eerste plaats energiezuinig kan worden klaargemaakt. Omdat alle beetjes helpen in deze – voor te veel landgenoten – moeilijke tijden. Hou daarom op 17 oktober dus zeker #Soubry en #Restosducoeur in de gaten voor tips over energiezuiniger koken.”