Restauratiewerken aan Fort Napoleon in Oostende gaan van start

De restauratiewerken aan Fort Napoleon, het vijfhoekige torenfort uit 1810 op de Oosteroever in Oostende, starten maandag. Dat meldt erfgoedstichting Herita vrijdag. De werken zullen naar verwachting afgerond zijn tegen mei 2025. In de tussentijd blijven het fort en de bijhorende brasserie open.

Bij de laatste restauratiefase van het fort in de jaren tachtig werd cementmortel gebruikt. Nu is echter bekend dat cement te weinig waterdoorlatend is: er komt water in de muren te zitten, dat tijdens het vriezen en dooien uitzet en krimpt. Ook het zoute zeeklimaat doet het monument geen goed. Door kristalliserende maritieme zouten vergroot het volumeverschil. Zo verschenen er heel wat barsten in de fortomwalling.

Kalkmortel

De buitenring zal nu gerestaureerd worden met hydraulische kalkmortel. “Kalkmortel werd historisch ook gebruikt en laat door zijn vochtdoorlatendheid het metselwerk beter drogen dan cementmortel”, zegt Matthias Francken, directeur van Herita. Op de buitenste ringmuur komt bovendien een zachte laag vegetatie, een techniek die soft capping wordt genoemd. De vegetatie moet een natuurlijke buffer tegen vochtschade vormen en het merendeel van het water vasthouden of doen verdampen. Verder worden de binnenmuren plaatselijk herschilderd met kalei en wordt het dak hersteld.

Drie forten

Na een bezoek aan Oostende, beveelt Napoleon Bonaparte in 1810 de bouw van drie forten om Engelse aanvallen af te weren. Een fort wordt nooit gebouwd, een ander wordt in de loop van de tijd afgebroken en een derde staat er vandaag nog. Dat fort vervult doorheen de jaren verschillende rollen: van verdedigingsbastion voor verschillende legers over oefenterrein tot opslagplaats. Vandaag kunnen bezoekers de geschiedenis van Fort Napoleon ontdekken aan de hand van een verhalenparcours. Er worden ook tijdelijke exposities gehouden.

Herita restaureert Fort Napoleon in samenwerking met Toerisme Oostende, het Agentschap Onroerend Erfgoed, Monument Vandekerckhove en Team van Meer!.