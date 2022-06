Restauratieplannen van ‘het lelijkste pleintje’ van Brugge slepen aan

Is het Sint-Brunoplein het meest verloederde pleintje van Brugge? Met het vele onkruid, afbrokkelende gevelstenen en muren vol graffiti maakt het zeker kans op die ‘titel’. “Als Stad kunnen wij niets doen want het is eigendom van de Belgische Staat”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “We vragen al enige tijd om het beheer te mogen overnemen, maar er komt weinig schot in de zaak.”

Het Sint-Brunoplein, aan de achterkant van het assisenhof in de Langestraat, lijkt wel een weespleintje. Niemand ontfermt zich erover. Het ligt nochtans op een drukke toegangsweg naar de stad en er passeren ook heel wat toeristen. Terwijl de gasten van hostel Bauhaus aan de overkant van de straat er wel graag rondhangen, verloedert het meer en meer. Het onkruid tiert er welig, afval wordt er nauwelijks opgeruimd en de muren van de omliggende gerechtsgebouwen staan vol graffiti.

Met losliggende kasseistenen en zelfs stenen die van de achterwand van de Sint-Brunokapel – sinds de jaren 80 ingericht als assisenzaal – naar beneden komen, is het er zelfs gevaarlijk. Om het risico in te dijken werd sinds enige tijd een perimeter afgezet met herashekken.

Ook de historische rode toegangspoort naar de federale politie, naast de gedenksteen voor gesneuvelden in WO II, staat er verloederd bij. De verf is verbleekt, bladdert af en op de sierboog boven de poort kan het onkruid onbeperkt groeien.

Hoe komt het toch dat heel die site er zo triestig bij ligt, vragen we aan schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD), die met haar ambitieus pleintjesplan en vergroeningsacties toch graag het Brugse straatbeeld aantrekkelijker maakt. “We zien dat natuurlijk ook niet graag maar als Stad kunnen we nu niets doen want het is eigendom van de Belgische Staat en behoort tot het domein van de rechtbank”, zegt de schepen.

Ontmoetingspleintje

“We vragen al enige tijd om het beheer te mogen overnemen, al meer dan een jaar eigenlijk, maar er komt weinig schot in de zaak. De Regie der Gebouwen, die de gebouwen daar rond het pleintje beheert, stelt dat ze willen restaureren maar dat blijft aanslepen precies. Wij zouden er graag een mooi groen ontmoetingspleintje van maken en mijn diensten hebben daarvoor zelfs al plannen uitgetekend. Daarbij zouden we plantvakken voorzien van afbakening, zoals in het Astridpark, en ook de bomen beter inplanten.” De schepen verwijst ook naar een collegebesluit uit de zitting van 14 juni 2021 waarbij principieel werd beslist dat er zal betracht worden het beheer van het Sint-Brunoplein over te nemen van de federale overheid.

“Wij zijn op de hoogte van de situatie aan de achterzijde van het hof van assisen en hebben melding gemaakt van de noden aan de Regie der Gebouwen, eigenaar van dit gebouw”, klinkt het bij woordvoerster Sharon Beavis van de Federale Overheidsdienst Justitie. “In dit dossier zijn wij enkel bevoegd voor onderhoud van het groen en de paden. Op basis van een onderhoudscontract met een gespecialiseerde firma en met hulp van eigen technische medewerkers zullen we alvast prioritair werk maken van het opfrissen van de buitenruimtes, zoals schoonmaken en onkruidvrij maken. Maar als eigenaar van het gebouw is de Regie der Gebouwen primair bevoegd: zij beslissen over de timing van restauratiewerken, het verwijderen van graffiti op het gebouw en de eventuele keuze om het beheer over de dragen aan Stad Brugge.” We contacteerden de Regie der Gebouwen, maar daar kregen we voorlopig geen reactie.

Er is dus een eerste positieve aanzet gegeven door FOD Justitie, ongetwijfeld mede door de op til zijnde publieke aandacht voor de kwestie, maar nu is het nog wachten op een structurele oplossing waarbij Stad Brugge en de Regie der Gebouwen, onder bevoegdheid van staatssecretaris Mathieu Michel, elkaar moeten vinden.