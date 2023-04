Restauratie van Belfort van Brugge moet jaren worden uitgesteld

De aangekondigde grote restauratie van het Belfort is niet voor morgen. “De eerder geplande uitvoering van die werken tussen 2026 en 2029 is niet realistisch. We hebben nog te weinig duidelijkheid rond Vlaamse subsidies”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Dat is meteen wél goed nieuws voor de uitbaters van de commerciële ruimtes in het Belfort, die eerst te horen kregen dat ze in 2023 weg moesten. Zij mogen blijven tot de werken effectief beginnen.

Het bekendste monument van Brugge moet nog even wachten op de vorig jaar met enthousiasme aangekondigde grote restauratiebeurt. Die zou uitgevoerd worden tussen 2026 en 2029. Daarbij zouden onder meer de publieke ontsluiting en de energieprestaties verbeterd worden. “Die timing moeten we toch wat bijstellen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nu. “Een start van de werkzaamheden in 2026, die dan zouden moeten afgelopen zijn in 2029, is niet meer realistisch. Het gaat hier om een bijzonder groots en duur project (geraamd op zo’n dertig miljoen euro, red.). Uiteraard zetten we de voorbereiding verder, maar nu hebben we nog te weinig duidelijkheid en zekerheid rond de nodige Vlaamse subsidies. Vergeet ook niet dat de Vlaamse overheid nog maar recent heel gul is geweest voor Brugge, met de subsidies voor de nieuwe museumsite BRUSK. Ik vermoed dat het pas 2027 of 2028 zal zijn voor we duidelijkheid hebben rond de nodige fondsen.”

Liefhebbers van dit iconische gebouw moeten nog wat geduld oefenen voor ze het op een andere en wellicht aantrekkelijkere manier kunnen beleven. En organisatoren van evenementen in het complex moeten nog een paar jaar langer gebruik maken van de intussen toch flink verouderde infrastructuur, met de vervaarlijk krakende en piepende lift als wellicht bekendste voorbeeld.

Maar niet iedereen zal zo mistevreden zijn over dit uitstel. Voor de uitbaters van de commerciële ruimtes in het Belfort is het in zekere zin positief, nadat ze in 2021 via een brief van de Stad vernamen dat ze in begin 2023 de ruimtes moesten verlaten in functie van het inplannen van de renovatiewerken. Door het uitstel van de werkzaamheden mogen die nu toch enkele jaren langer blijven uitbaten.

Over die beslissing van de Stad destijds werd toen nogal wat misbaar gemaakt door de uitbaters. Zeker voor Lieve Pickery, die al decennialang twee souvenirwinkeltjes runde aan de achterzijde van het Belfort, kant Oude Burg dus, was het een bittere pil. Net als voor juwelier Peter Quijo. Verenigd in de vennootschap Adornes vult hij al zo’n dertig jaar samen met de expo rond Salvador Dali de commerciële ruimte aan de voorkant van het Belfort in. “Toen wij in 2021 die brief kregen van het stadsbestuur hebben we ons daar niet zomaar bij neergelegd en namen we een advocaat onder de arm”, zegt Peter Quijo. “Wij hebben immers een overeenkomst met de Stad die nog tot 2035 loopt en die kan niet zomaar eenzijdige verbroken worden. De Stad bleef bij haar voornemen om ons eruit te zetten. Er volgde wat juridisch getouwtrek, tot we er plots niets meer over hoorden. Een tweetal maanden terug werden we dan uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen Mercedes Van Volcem, bevoegd voor financiën en stadseigendommen (Open VLD). Daar kregen we te horen dat we toch nog langer mochten blijven uitbaten doordat de werken niet op korte termijn aangevat zouden worden. Op zich is dat dus wel goed nieuws, maar er werd wel niets van op papier gezet. We zouden toch liever iets meer zekerheid hebben.”

Geen leegstand

“Wij hebben inderdaad aan die mensen laten weten dat ze mochten verder uitbaten tot de start van de werkzaamheden”, bevestigt burgemeester De fauw. “Dit vanuit het idee dat het toch nog een tijdje zou duren en dat we geen langdurige leegstand willen in die winkelruimtes. Nu staat er inderdaad nog niets op papier, maar de bedoeling is om dit nog goed juridisch uit te werken en te formaliseren. Ook de huidige uitbaters van de souvenirwinkeltjes aan de kant Oude Burg kunnen voorlopig blijven uitbaten.”

In het souvenirwinkeltje op de hoek met de Wollestraat treffen we de jonge uitbater Ward Rosseel. Hij is de zoon van Lieve Pickery, die er decennialang dit winkeltje en ook de souvenirwinkel aan het andere uiteinde van de achterkant van het Belfort runde. Dit laatste winkeltje staat nu al een hele tijd leeg, sinds begin 2022, en immomakelaar Brugse Databank zoekt naar een huurder. “Mijn moeder heeft intussen een souvenirwinkeltje aan de kant Wollestraat van galerij Ter Steeghere, hier ook vlakbij dus. Ze wilde niet meer leven met de onzekerheid. Zelf ben ik blij dat ik nu toch nog enkele jaren langer mag doordoen, maar ik zou natuurlijk liever meer zekerheid hebben. Ik hoop stiekem dat ik hier ook na de grote renovatie mag blijven.”

Toeristisch onthaal

Het ziet er echter naar uit dat alle huidige uitbatingen op termijn toch het complex zullen moeten verlaten. “De achterzijde hier wordt de enige en dus ook ruimere toegang en er komen technische installaties. Er worden ook bijkomende openingen gemaakt. Misschien zal er wel nog ruimte zijn voor vitrinefuncties”, zegt schepen voor facilitair Minou Esquenet.

Het lege winkeltje aan de achterkant van het Belfort krijgt straks weer een invulling. © Davy Coghe

Ook de commerciële ruimte die toegankelijk is via de voorzijde, met juwelier Quijo en de expo Dali dus, zou een andere invulling krijgen. “Die wordt wellicht vrijgehouden voor evenementen of kleine gelegenheidsmarktjes”, weet burgemeester De fauw. “De andere ruimte aan de voorkant, waar nu vaak exposities worden gehouden, zal mogelijk dienst doen als toeristisch onthaal (dat nu nog eerder krap gehuisvest is in het Historium, red.).”

Schepen Mercedes Van Volcem heeft tenslotte nog nieuws over het leegstaande souvenirwinkeltje aan de kant Oude Burg. “Het College besliste op 31 maart om samen met de Stadsmakers, een onderdeel van De Republiek, een invulling te geven aan die winkelruimte als vitrine voor jonge starters en kunstenaars. Dus zeer binnenkort zal ook deze ruimte ingevuld worden.”