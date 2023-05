Restauratie masten Mercator is gestart

Aan boord van de Mercator zijn werkzaamheden gestart. De ra’s en bomen worden verwijderd, net als een groot deel van de tuigage De nieuwe tuigage en de rondhouten zullen in het voorjaar van 2024 terug geplaatst worden.

Het museumschip Mercator ligt sinds 28 maart op zijn nieuwe locatie tegen de kade van het Jan Piersplein in Oostende. Het verplaatsen van het schip was nodig om werken uit te voeren aan de masten. Een gespecialiseerde firma is gestart met het verwijderen van de ra’s en de bomen. De ra’s zijn de horizontale rondhouten aan de voorste mast. In het voorjaar van 2024 zullen de nieuwe ra’s dan geïnstalleerd kunnen worden en zal het schip opnieuw volledig opgetuigd worden. Om de werken veilig uit te voeren is het museumschip gesloten voor het publiek van 1 tot en met 7 mei.

Stalen in plaats van houten ra’s

Voor de renovatie werd gekozen om stalen ra’s in plaats van houten ra’s te plaatsen, waardoor de levensduur wordt verlengd van 20 naar 50 jaar. De stalen ra’s hebben exact hetzelfde uitzicht als de huidige houten ra’s en zijn goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De stalen ra’s zijn ook perfect inzetbaar om het schip onder zeil te brengen, mocht dit ooit opnieuw gebeuren. Het gaat om de bovenmarsra, bramra, grote boom, grotegaffel, bezaanboom, bezaangaffel en de bramsteng. Ook het volledige touwwerk met blokken zal vernieuwd worden. Alle werken samen worden geraamd op 500.000 euro, waarvoor de stad steun krijgt van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Aan boord van de Mercator kan je de geschiedenis van de driemaster ontdekken. Het is een beschermd monument en wellicht het bekendste schip van België, met elk jaar meer dan 70.000 bezoekers.