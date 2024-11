Restauratie luiken koetshuis kasteel Blauwhuis gestart: “Het zijn de VTI-leerlingen die aan de slag gaan”

Na de succesvolle restauratie van het boothuis in het park van het kasteel Blauwhuis pakken leerlingen van Prizma Campus VTI nu het koetshuis aan dat zich achteraan het kasteelpark bevindt. “Het gebouw diende als paardenstal en later als koetshuis, nadat het eerste koetshuis omgebouwd werd tot orangerie”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe.

“Het zijn leerlingen van het zevende specialisatiejaar Bijzondere Schrijnwerkconstructies die aan de slag gaan met de opdracht om de luiken van het koetshuis te restaureren. De opmetingen zijn intussen achter de rug en nu kan gestart worden met de restauratie zelf. Voor de leerlingen alweer een mooie uitdaging”, aldus technisch adviseur coördinator Jürgen Couckhuyt.

“Meerjarenproject stap voor stap afwerken”

Deze restauratie is de tweede fase van het meerjarenproject waarvoor Prizma Campus VTI zich engageert in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed. “De eerste stap met de renovatie van het boothuis werd succesvol afgerond. In het meerjarenproject zal dan later ook de ijzeren boogbrug die omstreeks 1880 geplaatst werd, gerestaureerd worden. Zowel het ijzerwerk als het metselwerk moeten hersteld worden. De verschillende toegangspoorten van het kasteeldomein in het centrum van Izegem worden onder handen genomen en aan de ijskelder komen nieuwe eikenhouten deuren”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle erfgoedelementen in ere hersteld worden.