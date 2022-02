Restauratie Koninklijke Stallingen in Oostende start met aanpak noordvleugel en poortgebouw

Als alles vlot verloopt, kan eind augustus de restauratie van de Koninklijke Stallingen van start gaan in Oostende. In een eerste fase worden de noordvleugel en het poortgebouw aangepakt. De lokalen en het sanitair waar de judo- en boksclub zich bevinden, worden volledig vernieuwd.

In juli 2021 werd een premie van 1.263.782,71 euro toegekend aan de Stad Oostende voor de restauratie van de Koninklijke Stallingen. Tegen eind april kan de opening van de offertes plaatsvinden zodat deze werken kunnen worden gegund na het bouwverlof in de zomer van 2022.

Barslechte staat

“De Noorse Stallingen zijn een uniek monument, maar bovenal de thuishaven van heel wat Oostendse sportverenigingen. Alleen zijn de Stallingen sinds jaar en dag in barslechte staat. Daarom ben ik erg blij dat we de restauratie na jaren van stilstand binnenkort kunnen opstarten. Zo zullen onze sportclubs opnieuw kunnen trainen en sporten in een moderne, comfortabele sportaccommodatie, en dit in een uniek kader. Het zal onze vele Oostendse sporters ongetwijfeld een ferme boost geven”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Stadseigendommen.

Tijdelijke oplossingen

Bart Plasschaert, schepen voor Sport: “met de betrokken clubs hebben we een zeer goede samenwerking, we gaan dan ook samen op zoek naar een tijdelijke oplossing voor de clubs tijdens de werken. De boksclub kan daarvoor terecht in de gebouwen van de Stallingen zelf, voor de judoclub bekijken we momenteel de mogelijkheid om hen voor de te overbruggen periode onderdak te geven in stedelijke sportinfrastructuur. De judo- en de boksclub zullen in de toekomst terug hun lokalen in gebruik nemen. Gezien de clubs blijven groeien, is het van cruciaal belang dat ze zonder verstoringen hun werking kunnen verderzetten. De judo- en de boksclub zullen in de toekomst terug hun lokalen in gebruik nemen.”

Gefaseerde restauratie

De restauratie zal in fasen verlopen. Eerst komt de noordvleugel aan bod waarin zich de judo- en de boksclub bevinden. Ook het poortgebouw aan de ingang van de site wordt volledig gerestaureerd. De gevels en de daken – die dateren uit 1900 – worden volgens de richtlijnen van Onroerend Erfgoed met een maximaal behoud van oorspronkelijk materiaal gerestaureerd.

Bij de noordvleugel is het bedoeling om het plafond binnen weg te nemen om de transparantie terug tot aan de nok te voorzien. Het buitenschrijnwerk wordt gerestaureerd zoals het vroeger was. Binnen worden de kleedkamers en sanitair volledig vernieuwd zodat deze voldoen aan de hedendaagse wensen. Het poortgebouw wil de Stad zo polyvalent mogelijk kunnen inzetten.

De werken worden geraamd op 4 miljoen euro.