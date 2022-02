Restauratie kasteel de Warande vanaf deze zomer: “Dure restauraties in de toekomst vermijden”

Deze zomer starten de restauratiewerken aan het gemeentehuis de Warande in Kemmel. Er zal ruim 9 maanden lang gewerkt worden aan het buitenschrijnwerk van de voorgevel en de zuidgevel van de westvleugel van het kasteel. “Het schrijnwerk voldoet niet meer aan de huidige isolatienormen en wordt gerestaureerd naar bestaand historisch model met dubbel glas”, reageert burgemeester Wieland De Meyer.

Voor deze restauratiewerken is ondertussen een premie van 175.000 euro toegekend door de Vlaamse overheid. In totaal worden de werken geraamd op een bedrag van 800.000 euro. “Deze toekenning is zeker goed nieuws. We dienden twee subsidiedossiers in voor de vernieuwing van alle ramen van het gemeentehuis. De aanbesteding is uitgeschreven, we waren aan het wachten op deze goedkeuringen. Het eerste dossier is nu goedgekeurd, we rekenen ook op de goedkeuring van het tweede dossier wat we begin mei verwachten om daarna de renovatie te starten. Het wordt een groot project, maar voor het gebouw en de duurzaamheid is het zeker noodzakelijk.”

In het hele kasteel wordt ook het enkel glas vervangen door dubbel glas. Het uitzicht van de ramen wordt exact behouden. De gemeente Heuvelland klopte aan bij de overheid toen de dienst onroerend erfgoed een standaardpremie uitschreef. “Ik ben erg blij dat er massaal gebruik gemaakt wordt van deze regel om het erfgoed in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, reageert de bevoegde minister Diependaele (N-VA).

Belangrijk om erfgoed in goede conditie te houden

Geschiedenis

Het kasteel werd in 1925 gebouwd in opdracht van Jacques Bruneel de la Warande die burgemeester was van Kemmel. Voordien was er een kasteel, dat echter tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1918 werd verwoest. Nadat het kasteel nog een tijdlang als vakantieverblijf dienst deed, werd het in 1979 in gebruik genomen als gemeentehuis van Heuvelland. De gemeente had eerst de Warande in erfpacht en dit gedurende 27 jaar. Onder burgemeester Heens werd de Warande uiteindelijk aangekocht. De beleidsploeg van de burgemeester had wat druk gezet bij de eigenaars. Het alternatief om een stuk weide aan te kopen in de Bergstraat om daar een nieuw gemeentehuis te bouwen bleef zo in de kast. (MDN)