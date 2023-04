Restauratie IJzertoren in Diksmuide begint deze zomer aan tweede fase

Binnenkort begint de tweede fase van de restauratie van de IJzertoren in Diksmuide. Vooral de gevel zal deze keer onder handen genomen worden. Het museum blijft open, en er wordt voor gezorgd dat bezoekers vrijwel geen hinder van de werken zullen ondervinden.

“De periodieke controles door Monumentenwacht Vlaanderen bevestigden de noodzaak voor een grondige restauratie. De IJzertoren werd ingewijd op 22 augustus 1965 en werd van 1994 tot 1997 voor het eerst gerestaureerd. Toen bleek dat zich opnieuw een restauratie opdrong, is men van 2014 tot 2018 gestart met een eerste restauratiefase. Hierbij kwamen er nieuwe dichtingslagen op de terrassen op de kruiskop, de terrastegels werden vervangen en de toegangsdeur naar het bovenste terras en de dichtingswerken in de kruiskop werden aangepakt”, legt Paul De Belder, voorzitter Museum aan de IJzer, uit.

Minister Diependaele daalt symbolisch de toren af. © KURT DESPLENTER BELGA

“Nu breekt de tweede fase aan waarbij grote werken aan de gevels voorzien zijn. Het gevelmetselwerk, in het bijzonder bij de gevels van de kruiskop, vertoont duidelijke sporen van afschilfering door onder andere regen, wind en vorst. Het water sijpelt in het metselwerk, waardoor de aantasting van de gevelbaksteeen alsmaar sneller verloopt en de schade op termijn aanzienlijk kan zijn. Sommige zones vertonen ook uitbrokkeling van de voegen en er beginnen barsten te ontstaan. Enkele ramen en buitendeuren zijn ernstig beschadigd, waardoor de goede werking en afdichting verstoord is en de beglazing van de dakramen is gebarsten.” De toren zal dus een tijd in de steigers staan. Het is de bedoeling dat de werken na de zomervakantie starten, om dan klaar te zijn tegen september 2025.

“In tijden waarin oorlog dichtbij woedt, moet de roep naar vrede aanwezig blijven”

“Dat hieraan een serieus kostenplaatje hangt, spreekt voor zich: de werken zullen een minimum bedrag van 2.300.000 euro kosten inclusief BTW. Deze kosten worden enerzijds voor 55% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, de resterende 45% komt vanuit het spaarpotje van de IJzertoren, dat daarna wellicht leeg zal zijn.”

Monumentenwacht

Toen in 1999 de procedure werd ingeleid om de IJzertoren, de crypte en de Paxpoort als beschermd monument te erkennen, werd ook het provinciebestuur hierbij betrokken. In die periode vertoonde de IJzertoren al heel wat gebreken, en omdat er in Vlaanderen nog geen monumentenwacht bestond, werd er een beroep gedaan op de Nederlandse monumentenwacht om de inspectie uit te voeren.

© ACK

“Door het succes hiervan werd in de vereniging voor Vlaamse Provincies, met de steun van de Koning Boudewijnstichting besloten om ook in Vlaanderen met een monumentenwacht te starten. Op vandaag telt de monumentenwacht 65 medewerkers waarvan 31 bouwkundigen en 14 wachters gespecialiseerd in interieurelementen. Sinds 1999 inspecteert de monumentenwacht om de twee à drie jaar de IJzertoren. De laatste inspectie dateert van maart 2022”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Batteu.

Belang van de IJzertoren

“Hiermee maken we de toren klaar voor de volgende generatie. Het is en blijft belangrijk dat de geschiedenis niet verloren gaat. De toren is immers een vredesmonument dat internationaal erkend is én het is hoogste monument in Europa. In tijden waarin een oorlog dichtbij woedt, moet de roep naar vrede aanwezig blijven”, wijst Paul De Belder

Daarnaast benadrukt minister Diependaele (NVA) in zijn speech waarom de Vlaamse overheid zoveel belang hecht aan het behouden en onderhouden van het onroerend erfgoed. “Het erfgoed is niet enkel een hoop stenen, glas en hout, het is de getuige van een verleden, de getuige van hoe Vlaanderen Vlaanderen werd.”

Daarna daalde minister Diependaele symbolisch van helemaal bovenaan de 84 meter hoge IJzertoren af. (ACK)