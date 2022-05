Restauratie IJslandvaarder Amandine is dinsdag gestart

Dinsdag zijn de restauratiewerken aan het schip Amandine van start gegaan. Naast de noodzakelijke herstellingen op het dek wordt het schip aansluitend geschilderd. De drooglegging van de ijslandvaarder Amandine gebeurde al in de lente van het jaar 2000. Als laatste IJslandvaarder kreeg het schip een prominente plaats op de Vindictivelaan, ter hoogte van het station. Het einde van de werken is voorzien eind november 2022.

De belabberde toestand van de Amandine kwam de voorbije jaren al aan meermaals aan bod in de media. In oktober vorig jaar kondigde het stadsbestuur aan dat de broodnodige restauratie van het museumschip er eindelijk komt. Toerisme Oostende nam de werken in handen en die zijn dinsdag gestart. Om de werken te kunnen uitvoeren, zal er een tijdelijke constructie gebouwd worden bovenop het schip. De kostprijs van de werken is geraamd op 423.500 euro. “Dankzij deze werken zal de Amandine weer de uitstraling krijgen die het schip verdient”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Ons maritieme dna is iets om te koesteren, dus hebben we stappen gezet en de middelen voorzien om de broodnodige investeringen te doen. Oostende voor Anker bewijst elk jaar het toeristisch potentieel van de maritieme troeven van Oostende.”

Eind november klaar

De restauratie zal gebeuren door het Oostendse bedrijf Multitech. Als eerste onderdeel worden de komende dagen de losse dekonderdelen verwijderd. Ook de masten worden tijdelijk gedemonteerd om in het atelier gezandstraald en behandeld te worden. Het dek en de boeg zullen aansluitend gezandstraald worden om alle bestaande verflagen te verwijderen. Eventuele herstellingen aan het staal zullen er daarna voor zorgen dat het schip klaar staat om geschilderd te worden. Met een drielagig verfsysteem, specifiek voor offshore, zal schip opnieuw bestand zijn tegen de weersomstandigheden. Het bedrijf rekent erop dat de werken eind november zullen afgewerkt zijn, rekening houdend met de bouwstop in de zomer.

Door de gunstige ligging zal Toerisme Oostende vzw deze zomer ook een tijdelijk infopunt uitbaten aan boord. Reizigers met de trein kunnen zo ter plaatse onmiddellijk toeristische informatie krijgen. Vanaf 1 juli aanstaande neemt Toerisme Oostende vzw ook het dagelijkse beheer van de Mercator over.