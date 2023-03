Restauratie gemeentehuis De Haan is halfweg: “De achterkant is al zo goed als klaar”

De restauratie van het gemeentehuis in De Haan vordert met rasse schreden. “De achterzijde van het gebouw is grotendeels afgewerkt, nu komt de voorkant aan de beurt. Ook de Belvedèretoren op het dak wordt binnenkort onder handen genomen”, meldt burgemeester Wilfried Vandaele.

Het monumentale gemeentehuis van De Haan staat al een tijdje in de stellingen. Het meer dan honderd jaar oude gebouw was – door onder meer vocht en betonrot – aan een grondige opknapbeurt toe en ondergaat momenteel een grondige restauratie. De Vlaamse overheid kwam hiervoor met subsidies over de brug.

“In de eerste fase werd de achterzijde van het gebouw al aangepakt. De stelling is daar nu grotendeels verwijderd, waardoor de nieuwe pleister- en verflaag goed te zien zijn”, meldt burgemeester Wilfried Vandaele. De achtergevel kreeg ook een nieuwe hoofdkleur – licht beige – in combinatie met een groentint.

Dak

Nu komen de zuid- en voorgevel van het gebouw aan de beurt. “Naast de gevels, wordt ook het dak nog onder handen genomen. Volgende week dinsdag zal de iconische Belvedèretoren eraf worden gehaald, om vervolgens hersteld te worden in het atelier van hoofdaannemer Artes Woudenberg. Om alles vlot te laten verlopen, zal het gedeelte van de Leopoldlaan tussen de Albertlaan en Holbeinlaan dan volledig afgesloten zijn”, aldus nog burgemeester Vandaele.

Ook de onmiddellijke omgeving van het gemeentehuis wordt nog aangepakt. “De parking aan de achterkant van het gemeentehuis wordt vanaf 1 mei opgebroken en zal dan niet langer toegankelijk zijn. De omgevingsaanleg – de laatste fase van de werken – zal zeker nog tot het einde van het jaar duren”, klinkt het.