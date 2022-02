Restauratie eclectisch pand geeft Filip Van Maestrichtplein extra glans

De authentieke charme van het Filip Van Maestrichtplein krijgt extra glans. Het prachtige eclectische pand van het begin van de 20ste eeuw, op de hoek van de Amsterdamstraat en de Gentstraat in Oostende, wordt in oude glorie hersteld.

Het college van burgemeester en schepenen keurde de omgevingsvergunning goed voor de restauratie van het erfgoedgebouw op de hoek van de Amsterdamstraat en de Gentstraat. Het pand krijgt een nieuwe toekomst door het aan te passen aan de noden van vandaag met respect voor de erfgoedelementen uit het verleden.

De voorgevels worden gerestaureerd en hersteld. Een reiniging van het witgrijs cementpleister is voorzien. Het schrijnwerk krijgt een afwerking in zwart gelakt hout. De halfronde boogvelden boven de raamopening zullen ook boven de garagepoorten aangebracht worden. Er komen nieuwe balustrades naar het beeld van de gelijkvloerse verdieping, ze krijgen een afwerking in wit gelakt staal.

Renovaties wijk Oud-Hospitaal

Zinken ronde buizen met een gietijzeren eindstuk zullen alle dakafvoeren vervangen. Aan het volume en de vorm van het gebouw verandert er niets. In het pand komen drie drieslaapkamerappartementen en een tweeslaapkamerappartement. De adviescommissie Actieplan Bouwkundig Erfgoed beoordeelde de plannen gunstig. Het schepencolle volgde

Verschillende panden in de wijk kregen al hun oude uitstraling terug na grondige renovatie. Ze dragen bij tot de opfleuring van de wijk Oud Hospitaal. Ook dit gebouw zal opnieuw een pareltje worden en zal zorgen voor extra glans aan het Filip Van Maestrichtplein.