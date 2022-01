Restaurant Weinbeisserei in Roeselare sluit de deuren, uitbaters trekken naar Ardennen

Roeselare Het Roeselaarse restaurant de Weinbeisserei sluit op het einde van de zomer de deuren. Toch in Roeselare want de eigenaars Lisa Driegelinck en Séraphin Boon starten in de provincie Luxemburg met een nieuwe horecazaak.

Vijf jaar geleden zijn Lisa Driegelinck (30) en Séraphin Boon (30) in Roeselare gestart met de Weinbeisserei. Gelegen in een industrieterrein in de Rumbeeksegravier kreeg het restaurant snel de nodige fans. Séraphin, die afkomstig is van Namen en in het Château de Namur de hotelschool volgde, bracht een nieuwe gastronomische toets in de stad en Lisa kon de perfecte (Oostenrijkse) wijnen aanprijzen bij de gerechten. Het feit dat Lisa al voor de Weinbeisserei Oostenrijkse wijnen importeerde, speelde daar ook een grote rol in.

“Séraphin en ik hebben in Oostenrijk in een hotel gewerkt en daar hebben we kennis gemaakt met enkele enthousiaste wijnbouwers die topproducten leveren”, vertelt Lisa. “Toen we terugkeerden naar België heb ik me gespecialiseerd in het importeren van Oostenrijkse kwaliteitswijnen.”

Naar de Ardennen

Nu heeft het koppel laten weten dat er aan hun Roeselaars avontuur een einde komt. De Weinbeisserei blijft nog tot aan de zomervakantie open maar na het bouwverlof verhuist het koppel naar Amberloup in de provincie Luxemburg waar ze een gastronomisch restaurant met gastenkamers zullen uitbaten. “Het restaurant met kamers moet volledig nieuw worden gebouwd. We verhuizen omdat we in de eerste plaats meer ruimte om te leven willen, meer groen. In de Ardennen vinden we dat nog. We zullen ook een grote moestuin aanleggen en zullen proberen zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. De uitdaging is groot maar we zullen allebei onze energie steken in de bouw van onze nieuwe stek, le Relais d’Orti.”

Verwacht wordt dat le Relias d’Orti de deuren opent in het najaar van 2023. Het koppel kijkt ondertussen ook uit naar overnemers voor de Weinbeisserei.