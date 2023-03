Restaurant Tête Pressée komt met open keuken naar Campo Solar

Campo Solar, op 4, 5 en 6 augustus, wordt weer genieten van frisse drankjes en zomerse beats tussen de Damse maïs- en tarwevelden. En daar hoort dit jaar ook een culinaire ervaring bij, want restaurant Tête Pressée komt met een open keuken naar de festivalweide.

Een restaurantervaring op een festivalweide: onder meer Rock Werchter, Tomorrowland en We Can Dance deden het door bekend chefs aan het werk te zetten. Deze zomer kan je ook op het almaar populairder wordende Campo Solar culinair genieten. Eerder kon je er al smullen van het lekkers van een groot aantal eetkraampjes, maar nu komt er dus voor het eerst een echte restaurantervaring bij. Het in Sint-Michiels gevestigde Tête Pressée brengt zijn open keuken naar de festivalweide.

“Chef Pieter Lonneville en zijn echtgenote en gastvrouw Lien Vanrafelghem zorgen voor een gastronomische beleving op hoog niveau, met dagverse seizoensgerechten en bediening aan een gedekte tafel én echt servies”, zegt organisator Karel Standaert.

De samenwerking tussen Campo Solar en Tête Pressée komt niet uit de lucht vallen. “We stonden vorig jaar al op Campo Solar, met een eetkraampje waar we bruschettas aanboden”, zegt Lien Vanrafelghem. “En dat is heel goed bevallen: zowel de organisatoren, wijzelf als de vele bezoekers waren tevreden. De organisatie vroeg of we het zagen zitten om de samenwerking nog naar een hoger niveau te tillen, en zo is dus het idee gegroeid om een echte restaurantbeleving te voorzien. In ons restaurant werken we met een open keuken, en dat concept brengen we ook mee naar de festivalweide.”

“Er is overigens nog een andere link met Campo Solar en de locatie. Pieters ouders hadden een boerderij in Vivenkapelle, vlak bij het festivalterrein, waar nu Pieters broer actief is. De festivalcamping stond vorig jaar zelfs voor een stuk op zijn grond, dacht ik. Campo Solar werkt zoveel mogelijk samen met lokale mensen en leveranciers, en dat is ook waar wij met het restaurant voor staan: zoveel mogelijk natuurlijk en via de korte keten.”

Lunch en diner

Er is een lunchformule (vanaf 13 uur) bestaande uit drie gangen (met keuze uit vlees, vis of veggie) voor 50 euro, en een dinerformule (doorlopend tussen 17 en 23 uur) met hoofdgerecht voor 27 euro en de keuze om een extra gerecht (voorgerecht en/of dessert) aan het menu toe te voegen.

Campo Solar maakte overigens al een gedeelte van de line-up op de podia bekend, en daarbij zitten kleppers zoals Daan, Black Box Revelation en Whispering Sons.

