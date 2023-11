Restaurant Tanuki plaatst zonnepanelen in Brugse binnenstad zonder vergunning: uitbater wil ze niet weghalen

Ivan Verhelle, zaakvoerder van restaurant Tanuki in de Oude Gentweg in Brugge, heeft zonder vergunning zonnepanelen laten plaatsen op het dak van zijn horecazaak. Volgens urbanisatieschepen Franky Demon zijn ze in strijd met de stedenbouwkundige vergunning. Ter bescherming van het Unesco werelderfgoed zijn de regels omtrent het plaatsen van zonnepanelen streng in de Brugse binnenstad.

Recent is het reglement versoepeld om de klimaatdoelstellingen te halen. Zonnepanelen mogen, op voorwaarde dat ze niet zichtbaar zijn vanop het openbaar domein. Franky Demon stelt: “De restauranthouder heeft een aanvraag ingediend, maar hij heeft niet gewacht op een vergunning.” Uiteindelijk weigerde het stadsbestuur de vergunning, ook het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen gaf negatief advies en het provinciebestuur bevestigde in beroep de beslissing van de Stad.

Klacht

Ivan Verhelle wil de panelen alvast niet weghalen en overweegt nu klacht in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hij schermt met een email van Unesco Vlaanderen, waarin zou gemeld worden dat Unesco geen problemen heeft met zonnepanelen. Volgens de chef-kok zijn de zonnepanelen niet alleen goed voor het klimaat, maar ze doen ook de elektriciteitsfactuur van Tanuki fiks dalen.

De restauranthouder hekelt de houding van het stadsbestuur, dat wel het dak van het Concertgebouw wil voorzien van fotovoltaïsche cellen. Hij stelt dat zonnepanelen op andere daken zichtbaar zijn vanop de bootjes op de reitjes.

Afbraak

Volgens Franky Demon is de secretaris van de Vlaamse Unesco Commissie misnoegd over de wijze waarover Ivan Verhelle communiceert over een vermeende goedkeuring door Unesco. De stad Brugge beraadt zich om de afbraak van de illegale zonnepanelen te forceren via de rechtbank.