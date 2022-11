Restaurant Lots lanceert eigen champagnecapsule

De feesten komen er terug aan en dan is een glas champagne al eens toepasselijk. Wie er eentje met een unieke champagnecapsule wil, moet bij restaurant Lots in de Wielsbeeksestraat 6 in Oostrozebeke zijn.

Uitbaters Thierry Verschueren en Ann Denys lanceren de capsule als een soort promotiemiddel voor hun zaak. “We hebben jarenlang restaurant Moeder Jeanne in Waregem uitgebaat, maar zijn in 2021 overgestapt naar een kleinschaliger concept in onze thuisgemeente Oostrozebeke”, vertellen ze. “Toch weet nog niet iedereen, wellicht mede door de coronapandemie, dat we op deze locatie aan de slag zijn. Als extra promotie kiezen we daarom voor een eigen champagnecapsule. Het is bovendien ook een leuk hebbeding voor verzamelaars.”

Wie de capsule wil, krijgt die bij aankoop van een fles champagne Goutorbe Brut. “Een kwaliteitshuis waar we graag mee samenwerken”, vertelt Thierry. “Uit één fles haal je makkelijk vijf glazen, dus leuk om in gezelschap te drinken, met de capsule als leuke extra.” (vadu)