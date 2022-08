Restaurant Biezeveld in Lauwe sluit na bijna 43 jaar: “Genieten van onze welverdiende rust”

Het restaurant Biezeveld in Lauwe sluit op zondag 11 september definitief de deuren. Na bijna 43 jaar zetten de uitbaters Kathelijne Fernagut (68) en haar broer Patrick (61) een punt achter deze culinaire trekpleister.

“In de jaren 70 was dit hier een gewoon stuk landbouwgrond. Ons vader, Jozef Fernagut, was landbouwer en liet hier visvijvers aanleggen. Het werden er uiteindelijk vier. Hij heeft zoveel mogelijk bomen geplant om de omgeving te verfraaien”, zegt Patrick. De visvijvers bleken een succes te zijn. Jozef verkreeg een vergunning voor het bouwen van een uitbating die hij dan zou verhuren aan een geïnteresseerde.

Overlijden

“In 1980 was restaurant Biezeveld een feit en ik nam de uitbating voor mijn rekening”, vertelt Kathelijne. “Ik zat toen eigenlijk nog op school, maar een jaar later stond ik mijn zus bij om samen de zaak te runnen”, aldus Patrick. In het begin was er in Biezeveld een uitgebreid gamma te vinden, namelijk een eetgelegenheid, tearoom, snack… “Er hoeft geen tekening bij om te zeggen dat er keihard gewerkt moest worden om al onze klanten op hun wenken te bedienen. Veel later zijn we gestopt met tearoom en snack en hielden we ons nog uitsluitend bezig met het restaurantgebeuren”, weet Patrick.

Het team van broer en zus vulde elkaar heel goed aan en dit was zeker en vast de blauwdruk van het Biezeveld succes. Kathelijne was verantwoordelijk voor de keuken en Patrick voor de zaal. “De vrouw van Patrick, Sigrid, was ook een grote hulp in de zaak. Zij regelde onder andere allerhande personeelszaken”, zegt Kathelijne. “Naast haar beroep als parlementair medewerker kon ik veel rekenen op mijn vrouw. Toen ze vorig jaar kwam te overlijden waren we er allen kapot van en het besluit om onze zaak iets eerder te koop te stellen dan voorzien vloeide daaruit voort”, vertelt Patrick.

Afscheidsdrink

De zaak werd intussen verkocht aan een jonge ondernemer boordevol plannen. “Wat hij precies van plan is ermee, weten we nog niet. Ik denk dat hij nu nog een nadenkperiode inlast”, aldus Kathelijne. Na bijna 43 jaar deze bloeiende zaak een halt toe roepen, geeft de uitbaters toch een dubbel gevoel. “Enerzijds zijn we tevreden dat we eigenlijk van onze welverdiende rust kunnen genieten maar ons hart gaat ook uit naar onze vele trouwe klanten én ons jarenlange personeel”, aldus Patrick. “We hebben altijd gestreefd naar een goed contact met ons personeel. We zagen hier zelfs vier generaties passeren. Zondag 11 september is onze laatste dag. Het personeel en alle medewerkers zullen op zaterdag 17 september nog eens extra in de watten worden gelegd met een afscheidsdrink”, zegt Kathelijne.

Na dit mooie Biezeveld hoofdstuk zal Kathelijne zich zeker goed kunnen bezighouden. “Ik vind altijd wel iets te doen in het huishouden en ik werk ook graag in de tuin, dus dat komt wel goed.” Patrick zal zich toeleggen op zijn gezin en zijn boekenlijstje verder afwerken. “Ik heb in ieder geval geen boeken tekort, wel veel tijd”, lacht Patrick. “Het zal ons deugd doen om al onze medewerkers door de jaren heen nog eens terug te zien.” (Nicolas Verhaeghe)