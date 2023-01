Restanten uit Romeinse tijd en middeleeuwen gevonden tijdens vooronderzoek aanleg bufferbekken Collievijverbeek in Roeselare

Aan het einde van de Wagenweg op De Ruiter in Roeselare zal de Provincie West-Vlaanderen langs de Collievijverbeek dit voorjaar een bufferbekken aanleggen op gronden van Stad Roeselare. Momenteel is hiervoor een archeologisch onderzoek aan de gang. Daarbij zijn restanten gevonden uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen.

Archeologen van Ruben Willaert NV vonden tijdens de opgraving tot nog toe reeds verschillende sporen. Zo werden er een aantal paalsporen, een greppel, een houtskoolmeiler en een brandrestengraf met bijgift (keramieken kruikje) gevonden die wijzen op activiteiten en bewoning tijdens uit de Romeinse tijd. Meerdere grachten en kuilen kunnen dan weer gelinkt worden aan de volle middeleeuwen (10de-12de eeuw).

Samen geven ze ons meer inzicht in de bewoningsgeschiedenis en de landschappelijke inplanting van activiteiten die op het gehucht De Ruiter in het verleden plaatsvonden. In een ruimer plaatje dragen ze bij aan een beter begrip van de ontwikkeling van de Mandelvallei tot was ze nu is.

Rondleidingen

Op woensdag 25 januari is er de kans om de opgravingen van nabij te bekijken en een rondleiding mee te volgen. Archeoloog Willem Hantson van de onroerenderfgoeddienst RADAR neemt de bezoekers 40 minuten mee op pad, aangepast schoeisel (= botten) is een must.

De rondleidingen zijn gratis en vinden plaats om 14.30 en 15.30 uur. Parkeren kan aan Stal De Ruiter (Zilverbergstraat 171, Roeselare), vandaar is het ca. 900 meter wandelen tot aan de archeologische site. Meer praktische info via www.midwest.be/opgraving-roeselare-collievijverbeek.

Project Collievijverbeek

De Provincie West-Vlaanderen wil in het voorjaar van start gaan met de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, met een capaciteit van 21.500 m³ aan de Collievijverbeek in Roeselare. Daarnaast komt er ook een waterspaarbekken voor de landbouw met een minimaal watervolume van 16.000 m³, met bijhorende captatiepunten en toegangsweg. De totale kost voor de werken wordt geraamd op 900.000 euro, inclusief btw.