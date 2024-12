Responsible Young Drivers zoeken vrijwilligers die feestvierders veilig thuis brengen op oudejaarsavond

Vrijwilligersorganisatie Responsible Young Drivers is op zoek naar extra chauffeurs die op oudejaarsavond feestvierders veilig naar huis willen brengen. Op de nationale rijtestdag in Roeselare daagden zaterdag slechts drie chauffeurs op.

Als je na het feesten op oudejaarsnacht terug veilig thuis wil geraken kan je een beroep doen op de Responsible Young Drivers. Die vrijwilligers, tussen 18 en 29 jaar, kunnen tussen middernacht en zes uur ’s ochtends ingeschakeld worden. “Maar dit jaar hebben we opmerkelijk minder vrijwilligers. Sinds de coronacrisis was het aantal al gedaald, maar blijkbaar haken er dit jaar ook enkele chauffeurs om een onbekende reden af”, aldus Mars Frey Alvarez, coördinator van het initiatief.

Weinig volk op rijtest

Zaterdagochtend vond in Roeselare de nationale rijtest plaats, traditiegetrouw de aftrap van de eindejaarsactie. Tijdens die rijtest tonen de kandidaat-vrijwilligers aan een professionele rij-instructeur dat ze in staat zijn op om oudejaarsavond hun passagiers veilig naar huis te brengen.

“Die nationale rijtest doen we ieder jaar op een andere locatie in Vlaanderen. Dit keer kozen we voor Roeselare omdat er hier zich de voorbije jaren telkens veel vrijwilligers aanmeldden.”

Zaterdagochtend bleek de interesse echter gering. Slechts drie vrijwilligers daagden op. “Dat hadden we niet verwacht. We hadden toch op meer gehoopt. De komende weken zullen er toch nog mensen moeten bijkomen. De voorbije jaren bleek het al niet mogelijk om alle feestvierders te bedienen”, aldus Mars Frey Alvarez.

De komende weken zijn er nog verschillende regionale rijtesten. “We hopen dat er daar meer interesse is.” Ondertussen bekijkt men binnen de vrijwilligersorganisatie de mogelijkheid om de maximumleeftijd voor de Responsible Young Drivers op te trekken naar 35 jaar.

Trouwe chauffeurs

Gelukkig kan de organisatie nog rekenen op enkele trouwe chauffeurs. Jeroen Van Braeckel (25) uit Anzegem wordt op oudejaarsavond voor de derde keer ingeschakeld. “Ik vind dit een nuttig doel. Ik ben geen fuifbeest, maar vind dit wel een erg toffe avond. Je krijgt heel veel dankbaarheid terug en leert nieuwe mensen kennen. Als ik er mee kan voor zorgen dat er één iemand niet dronken achter het stuur kruipt, dan is voor mij mijn oudejaarsavond al geslaagd.”

Kian Opsomer (23) uit Ingelmunster slaagde zaterdagochtend ook met glans in zijn rijtest. “Ik drink zelf geen alcohol en had nog geen plannen voor oudejaarsavond. Tijdens mijn studentenperiode werkte ik nog voor Get Driven, een gelijkaardig initiatief. Ik vond dat als autoliefhebber erg leuk. Ik heb nu een vaste job, maar met de Responsible Young Drivers brei ik nu een mooi vervolg aan mijn studentenjob.”

(BF)