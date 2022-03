Respectloze ‘straatnaamborden’ in Oude Ieperseweg in Heule

Sinds enkele dagen hangen op vier plaatsen in de Oude Ieperseweg in Heule nogal vreemde ‘straatnaamborden’ die de straat omdopen in… Kankerstraat. Wie ze heeft aangebracht en wat er precies mee bedoeld wordt, blijft voorlopig een raadsel. Het komt in elk geval erg respectloos over tegenover al wie met de ziekte geconfronteerd wordt.

Het is Cathy Bucket van de frituur Tineke die voor het eerst het bord opmerkte. Meer nog, ze heeft ook beelden en die tonen hoe een man zondagavond laat, kort voor middernacht, een bord vastmaakte aan een paal vlak bij haar frituur. Hij was wel onherkenbaar en had een tas bij met mogelijk meer bordjes. En dat bleek te kloppen. Er hangen vier bordjes met de toch schrikwekkende benaming. Ze zijn overigens verzorgd gemaakt en op een degelijke manier vastgemaakt.

Tegen luchtverontreiniging?

De Oude Ieperseweg in Heule loopt van aan de Leiaarde in de Kortrijksestraat tot aan de grens met Gullegem, maar eerst is er de kruising (met verkeerslichten) met de Guido Gezellelaan en de Albrecht Rodenbachlaan. Het is enkel op de vier hoeken van dat eerste stukje dat de borden geplaatst werden.

Een foto op Facebook lokte reacties uit maar uiteraard ook vragen. Wat is de bedoeling? In die eerste paar honderd meter van de straat is er druk verkeer en zou het kunnen slaan op de uitlaatgassen en dus de luchtverontreiniging, die kankerverwekkend zou zijn.

Sommigen denken terug aan vroegere acties in de straat. Zo’n 20 jaar geleden eiste een buurtcomité voor een meer leefbare en veilige straat en er hingen zelfs een hele tijd zwarte vlaggen uit. Het ging toen ook al om het erg drukke verkeer en de vele vrachtwagens die door de straat denderden. Dat ligt voor de hand, aangezien de weg leidt naar de opritten van de Ring R8 nabij de ambachtelijke zone Waterven.

Verbodsbord weg

Destijds wuifde het stadsbestuur de bezwaren enigszins weg en de schepen van Mobiliteit zei toen dat “de Oude Ieperseweg nu eenmaal altijd een drukke straat zou blijven”. Een tijd later is dan toch een tonnenmaatbeperking ingevoerd, eerst tot 7,5 ton, later tot 5 ton. Er is – ook recenter nog – geopperd om in dat straatgedeelte eenrichtingsverkeer in te voeren, maar na een studie in 2016 werd dit afgewezen, omdat men op die manier het probleem zou verleggen naar andere straten, meer bepaald naar de scholen in de buurt. Doordat door de te smalle ruimte fietsers bijna verplicht waren om de trottoirs te gebruiken, werden toen paaltjes geplaatst die dat zoveel mogelijk moeten verhinderen.

Een verbodsbord vanuit de Kortrijksestraat vermeldt nu 5 ton uitgezonderd voor plaatselijke bediening en lijnbussen. Lijnbussen passeren er al enige tijd niet meer, behalve als omleidingen zijn. Wel opvallend is, zoals een bewoner signaleert, dat er vanuit de andere richting geen verbodsbord (meer) staat. Sinds het café De Losschaert drie jaar geleden afgebroken is en vervangen door woningbouw, is het bord niet teruggeplaatst… Schepen van Mobiliteit Axel Weydts belooft nu om hier zo snel mogelijk voor te kijken.