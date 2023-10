Residentie Ons Geluk zet vijf inwoners in de bloemetjes

In residentie Ons Geluk in de Sint-Rochusstraat zijn vijf bewoners met minimum negentig jaar op de teller in de bloemetjes gezet. Gelukwensen waren er voor Andrea Delagrange (94), Celina Bruwier (92), Vera Declercq (90), Suzanne Verbeke (90) en Albert Vanhauwaert (90). Ze wonen respectievelijk 8, 3, 11, 12 en 15 jaar in de residentie.

Ons Geluk, dat 26 jaar geleden de deuren opende, telt een dertigtal woonappartementen. Het bevindt zich tegenover het woonzorgcentrum Sint-Henricus, en vele bewoners daarvan gaan er af toe middagmalen of brengen een bezoekje aan de bar aldaar. Jean-Pierre Verfaillie zorgt ervoor zorgt dat er nu en dan een gezamenlijk bijeenkomst wordt georganiseerd.

Residentie Ons Geluk valt onder de grote paraplu van woonmaatschappij Thuiswest, sinds 1 juli de naam voor onder andere bouwmaatschappij De Mandel. (AD/foto SB)