Residentie herrijst uit as Hotel Aux Armes

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft onlangs het licht op groen gezet voor negen restauratieprojecten in West-Vlaanderen. Eén daarvan is het Hotel Aux Armes de France in de Rijselsestraat, de latere pelsenwinkel Vandenbroucke en nog later Papago. Het project krijgt zo’n 88.000 euro toebedeeld.

Een van de meest bekende gevels van Kortrijk is die van het voormalig hotel ‘Aux Armes de France’ aan de Rijselsestraat 15. Het hotel was een diephuis met een 19de-eeuws uitzicht, maar met een oudere 18de-eeuwse kern. In de fraai uitgewerkte gevel is de driedelige winkelpui van hout en gietijzer bewaard. Opvallend is ook het gevelbrede gietijzeren balkon. Het hotel huisde tot 1898 in het statige pand. Daarna werd het de jarenlange locatie van de in 1876 gestichte Pelsenwinkel Vandenbroucke, onder de naam ‘A l’Orpheliner. Later werd het ‘Maison fondée en 1876 A l’Orpheline A. Vandenbroucke-Verbeke’. Getuige daarvan is het opschrift op een marmeren plint met een mozaïekvloer.

De pelsenwinkel huisde er meer dan 100 jaar. Voormalig hotel ‘Aux Armes de France’ werd op 18 juli 1996 beschermd als monument. In 2013 vestigde Papago zich in het pand, een kleding- en accessoireswinkel. De lifestylewinkel was echter geen lang leven beschoren. Bij graafwerken aan het aanpalend pand stortte op 23 september 2015 de zijgevel van het pand Papago in. Enkel de voorgevel stond nog min of meer overeind en werd zwaar gestut. De achtergevel kon gered worden. Door de gevaarlijke instabiliteit van het pand werd het monument deels gedemonteerd.

Residentie Orpheline

De voor- en achtergevel van Hotel Aux Armes in beeld. © JVGK

Sinds de instorting en verdere afbraak bleef enkel de voor- en achtergevel bestaan, net zoals de binnentuin van het pand. Achter de gestutte gevel werden de voorbije jaren pop-upbars, wintertuinen en tentoonstellingen georganiseerd in de oudste stadstuin van Kortrijk. In 2021, vijf jaar na de instorting, werd een vergunning toegekend aan Centrimo Construct nv uit Zonnebeke om het beschermde monument in de Rijselsestraat 15 om te bouwen tot een meergezinswoning met vijf appartementen en een gelijkvloers handelspand. Dit onder de noemer ‘Residentie Orpheline’.

Essentie erfgoedwaarde

De gevel wordt nu herbouwd met behoud van de bewaarde delen en reconstructie van de dragende structuur en dakvorm. “Daarmee wordt de essentie van de erfgoedwaarde van het gebouw hersteld. In een tweede restauratiefase worden het schrijnwerk en de gevel van het monument opgeknapt”, zoals schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) eerder vertelde. Voor de renovatie van de gevel kende Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) een premie van 88.034,80 euro toe. Het handelspand op nummer 17 wordt gesloopt. In de plaats komt een nieuwbouw met een gevel die nauw aansluit bij de historische gevel van het hotel.