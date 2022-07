Residentie Hardoy blaast vijf kaarsjes uit: “Eind dit jaar breiden we uit”

Met een vijfdaags feest vierde Residentie Hardoy in de Eekhoutstraat de vijfde verjaardag. Met een quiz en volksspelen, oliebollen en vrij podium voor bewoners, personeel en familie. En als apotheose kreeg het feest ook een officieel moment met receptie en barbecue.

“Het woonzorgcentrum is met 60 bewoners volzet en onze assistentiewoningen tellen momenteel 26 bewoners”, aldus directeur Barbara De Poorter. “Zo’n 50 enthousiaste medewerkers dragen samen mee het verhaal van Hardoy uit. Onze Benjamin onder de bewoners is 60 jaar en de oudste is 101. Bewoners en personeel samen tellen 7.407 jaren levenservaring.”

“Of er in die vijf jaar al evoluties zijn in de ouderenzorg? Zeker! Ikzelf ben er pas 2,5 jaar, maar ik volg de evolutie met veel aandacht. De ouderen weten heel goed wat ze willen en houden ervan nauw betrokken te worden bij werking en zorg. Terecht: onze residentie wil het verlengde zijn van hun ‘thuis’ en dus is het belangrijk dat we goed weten wat belangrijk is voor onze bewoners. We werken graag op maat.”

“Het mooiste compliment dat je als directeur kan krijgen, is de bevestiging van zowel bewoners als familie dat we écht waar gemaakt hebben waar we voor staan. Dat de betrokkenheid van onze medewerkers zo voelbaar is. Kleinschaligheid, geborgenheid en gezelligheid zoals thuis is een nog belangrijkere factor geworden. Ook kortere verblijven om mantelzorgers en/of families te ontlasten, is een groeiende trend. Het resultaat is vaak dat de tijdelijke bewoner best wel graag terugkomt. Opnieuw een kroon op het harde werk van onze medewerkers. En heel belangrijk is ook de grote groei aan mensen met een beginnende of verdere vorm van dementie. Dit is een uitdaging voor de ouderenzorg van vandaag en morgen en de maatschappij in het algemeen.”

Lat ligt hoog

“Wat de ambitie is voor de komende vijf jaar? De lat ligt hoog: voor mezelf in de eerste plaats, maar ik leg ze ook hoog voor onze medewerkers. Op vlak van zorg in de eerste plaats, maar ook op vlak van maaltijden, animatie, keuken, poetsen, zaalbediening… Eind dit jaar breidt onze residentie uit met nog eens 24 erkenningen. Onze bewoners op de afdeling met verhoogd toezicht zullen verhuizen naar twee kleinschalige leef- en woonvormen in ons huis, waar we nog meer zullen inzetten op nabijheid, omkadering en geborgenheid.”

“We zullen er ook voor zorgen dat het terras aan de Waterbek toegankelijk is voor alle bewoners en families om in alle rust iets te eten en drinken met zicht op een stukje adembenemende natuur.”

“Ten slotte zetten we graag verder in op opleiding van onze medewerkers. En op een goede teamspirit! Een van onze handelskenmerken is dat onze medewerkers vriendelijkheid en hartelijkheid hoog in hun vaandel dragen. Over alle departementen heen zijn onze medewerkers trouwens heel flexibel, zodat we als organisatie ook kunnen buigen en stretchen waar nodig. In tijden van covid is dat bijvoorbeeld belangrijk.”