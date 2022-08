Residentie ‘De Engel’ krijgt met 13 appartementen en horecapand vorm in Gits

Op maandag 4 juli zijn de afbraakwerken aan café De Engel gestart. De werken duurden ongeveer twee weken waarna de grondwerken van start konden gaan. Inmiddels is bekend dat Thomas Cool (37) uit Kortemark en de Hoogleedse Elien Callewaert (35) de trotse bezielers zijn van dit project.

“Toen we eind juni alle vergunningen op zak hadden, konden we eindelijk starten met dit unieke project. Na twee weken waren de afbraakwerken voltooid waarna we gestart zijn met het steken van regenputten en andere grondwerken. Eind augustus zal de grondplaat worden gegoten waarna de opbouw van start kan gaan. Mijn man Thomas is zaakvoerder van aannemingen SICO en kan dus heel wat grondwerken zelf uitvoeren. Residentie ‘De Engel’ zal bestaan uit een horecapand en dertien appartementen, waarvan zeven appartementen in de Leenbosstraat en zes in de Grijspeerdstraat. We zoeken nog een uitbater voor de horecazaak waar we ook eten willen serveren”, begint de Hoogleedse leerkracht Elien Callewaert.

Appartementenverkoop

Dat het koppel van aanpakken weet, blijkt uit de succesvolle start van de appartementenverkoop. “Blijkbaar hebben toch nog wat mensen interesse in de goede ligging van de appartementen. Er zijn momenteel al vijf geïnteresseerden die goed op weg zijn om potentiële kopers te worden. Het interessante daaraan is dat je zelf de afwerking en materiaalkeuze kunt bepalen alvorens het volledig afgewerkt wordt. Maar goed, zover zijn we nog niet. We beginnen met de metselwerken in het najaar en hopen de eerste mensen te kunnen huisvesten in het voorjaar van 2024”, aldus het enthousiaste koppel met een bouwmicrobe.

De werken zijn momenteel volop aan de gang. © (foto EVG)

“We geven de verkoop van de appartementen bewust niet uit handen. Dit project ligt ons nauw aan het hart en daarom doen we de verkoop ervan zelf. Een tijdje geleden gaven we een infovergadering voor de buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Iedereen kon de plannen inkijken, alsook de garagestandplaatsen met groendak. Met respect voor de authenticiteit van café De Engel willen we het project hedendaags maken. De unieke locatie in een gezellig dorp is onze troef. Samen met onze zoontjes August en Kamiel hopen we in ieder geval een mooi verhaal te kunnen schrijven.” (EVG)