Residentie Christoff gaat in zee met innovatieve startup Jane

Het Varsenaarse woonzorgcentrum Residentie Christoff gaat een partnerschap aan met de innovatieve startup Jane. De bedoeling is om via slimme zorgtechnologie ervoor te zorgen dat de werkdruk van de zorgverleners daalt én de veiligheid van de bewoners verhoogt.

Woonzorgcentrum Residentie Christoff biedt een warm nest aan 40 bewoners die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Residentie Christoff staat voor beleving in al zijn facetten.

“Residentie Christoff wordt gerund op een wijze waarbij zeer toekomstgericht gewerkt wordt in functie van de bewoner. Over elk deelgebied wonen, animatie, zorg, maaltijden, beleving wordt heel hard nagedacht én voortdurend bijgestuurd tot we aan de maximale missie kunnen voldoen vervat in de slagzin: you are the star. Deze bijkomende aandacht voor zorg ligt dan ook in het verlengde van de visie van het woonzorgcentrum”, meent Christoff Wybouw, directeur van de zorginstelling.

Oogje in zeil houden

“De werkdruk in ons woonzorgcentrum lag, net zoals in vele andere woonzorgcentra, zeer hoog. Een extra persoon of een technologische oplossing om mee een oogje in het zeil te houden, was dus zeker welkom.”

Daarom besloot het woonzorgcentrum op zoek te gaan naar een oplossing die zowel het personeel als de bewoners ten goede komt. Die vond het bij Jane, slimme zorgtechnologie met een heleboel voordelen, die zelfs de klassieke alarmknoppen vervangt. Dankzij deze oplossing zullen zorgverleners hun aandacht gerichter kunnen verdelen, wordt de kwaliteit van de zorg verhoogd en genieten de bewoners van meer zelfstandigheid.

Productiever werken

Thomas Tyteca, Sales Director Jane, legt uit: “We zijn heel blij dat woonzorgcentrum Residentie Christoff ervoor gekozen heeft om met ons in zee te gaan. Het is fijn dat we op deze manier kunnen bijdragen aan het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de veiligheid in dit centrum. Uiteraard zullen we de medewerkers ook na de installatie ondersteuning blijven geven waar nodig.”

“Door de klassieke alarmknoppen te vervangen door de technologie van Jane kunnen de zorgverleners van wzc Residentie Christoff productiever te werk gaan. In tegenstelling tot het klassieke systeem combineert Jane namelijk alarmknoppen, bewegingssensoren en artificiële intelligentie. In de Jane-app kunnen medewerkers verschillende bewoners tegelijk opvolgen. De zorgverleners bepalen zelf wanneer ze meldingen krijgen en wanneer niet. Zo wordt het aantal onnodige bezoeken beperkt, gaat de productiviteit omhoog én krijgen bewoners de kans om zelfstandiger te leven.” (Patrick Anthone)