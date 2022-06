Reserveren op het strand hoeft niet meer

Het aanmeldsysteem voor het strand van Oostende, dat de voorbije twee jaar bestond voor de drukste stranden op de drukste dagen, kent geen vervolg.

Vorig jaar had burgemeester Bart Tommelein aangekondigd dat deze coronamaatregel een blijvertje zou zijn, maar daar komt hij nu op terug. Reden: de kostprijs. Je hoeft je dus niet meer te registreren om een plaatsje op het strand te bemachtigen. De voorbije twee jaar moest dat wel in Oostende, maar enkel op de drukste stranden in het centrum en enkel op de drukste dagen van de zomer.

Wat wel nog steeds van kracht is, is de druktebarometer. Op dekust.be vind je een kaart waarop te zien is hoeveel volk er aanwezig is op verschillende locaties in de kustgemeentes. Zo kunnen toeristen hun bezoek beter plannen en indien gewenst de rustigere plekjes opzoeken. “De barometer heeft een louter adviserende functie, iedereen beslist nog steeds zelf waar ze naartoe trekken dit weekend. Van maximumcapaciteiten en coronamaatregelen spreken we niet meer”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

