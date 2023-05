Rerum Novarum in teken van de Fietsbieb

Op Hemelvaartsdag werd ook bij Beweging.Net in Zwevegem Rerum Novarum gevierd.

Nadat Stijn Desmedt, plaatselijk voorzitter van Beweging.net, het welkomstwoordje had uitgesproken, had Lieven Van Belle, directeur maatschappelijke innovatie bij Beweging.Net, het over vijf jaar Fietsbieb in Zwevegem. De plaatselijke afdeling was één van de eerste in Vlaanderen en nu kon men onlangs de 100ste Fietsbieb openen. Lieven Van Belle stond aan de wieg van het hele Fietsbiebgebeuren. Na het feestmaal was er nog animatie in en om het lokaal Den Doorn. (GJZ/foto GJZ)