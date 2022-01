Replicatank Mark IV bijna baanvaardig

Sinds ingenieur Johan Vanbeselaere in 2004 met het idee en droom rondliep om een replica te maken van de Mark IV-tank die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Poelkapelle strandde, vloeide heel wat water naar de zee. Met het aanbrengen van rubberpads staat de tank opnieuw een stap dichter bij de definitieve afwerking.

Na 20 jaar denk-, teken- en handwerk werd met het bekleden van de rupsen met rubberpads een belangrijke fase afgerond. “Nu de rubberblokken, gemaakt in Cornwall, op de rupsen werden geplaatst, is de tank bijna afgewerkt en kunnen we zonder het wegdek te beschadigen de baan op”, vertelt Stijn Butaye, die de tank huisvest op zijn Pondfarm.

“In 2020 sloeg corona onze tankplannen aan diggelen. De geplande uitstap met de tank naar Dorset in Groot-Brittannië moest helaas geannuleerd worden. En ook een bezoek aan de vrienden in Cambrai viel in het water.”

Reizen Waes

“We zijn dankbaar dat we onze tank op de hoeve van Stijn kunnen huisvesten”, vul Johan Vanbeselaere aan. “Via Reizen Waes kregen we heel wat publiciteit die echt welkom was. We organiseerden vorige zomer vier tankweekends op de Pondfarm en kregen zo ongeveer 800 mensen over de vloer. Hopelijk kunnen we na corona de vroegere tankweekendritjes opnieuw hernemen.”

Hopelijk kunnen we de ritjes met de tank vlug hernemen

“Sinds de eerste pasjes werd de tank in heel wat stappen voltooid en nu is ons tankverhaal bijna rond”, lacht Johan Vanbeselaere. “Met onze tank namen we ook deel aan heel wat evenementen zoals het defilé op de nationale feestdag in Brussel in 2018 en op 11 november 2018 op de markt van Bergen. In 2017 reden we de route van Sint-Juliaan naar Poelkapelle, de weg die de Mark IV tijdens WO I afhaspelde.”

“We deden ook een historische tankrit in Cambrai. In 2019 staken er echter financiële problemen de kop op, maar gelukkig sprongen Vervaeke uit Sint-Juliaan en Hydrauvision ter hulp en we zijn toen op de Great Dorset Steam Fair geraakt in Engeland. Nu we baanvaardig zijn, organiseren we op 8 oktober opnieuw ons tankweekend met het ritje tussen Sint-Juliaan en Poelkapelle.”