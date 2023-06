Repair Café in Bib Pittem nu ook voor textiel en kleine retouches

Sinds enkele jaren organiseert Bib Pittem een Repair Café. Tot voor kort kon je er enkel terecht voor herstellingen aan elektronische toestellen, nu breidt het uit met kleine herstellingen aan kledij en retouches. Op zondag 25 juni kan je er tijdens de openingsuren van de bib terecht voor onder andere het inleggen van zomen, scheurtjes herstellen, knopen aannaaien, knoopsgaten aanpassen en ritsen innaaien.

Sinds enkele jaren is het Repair Café van Bib Pittem een vertrouwde activiteit. Door het succes organiseert Bib Pittem het Repair Café maandelijks op de laatste zondag van de maand. “Onze handige Harry’s, John en Franky, helpen de bezoekers met kleine herstellingen aan elektrische apparaten. We kregen echter steeds meer de vraag naar iemand die handig was met naald en draad. We lanceerden daarom een oproep en vonden al snel een kandidaat-naaister”, vertelt bibliothecaris Patrick Vanden Berghe.

Kleine bijdrage welkom

“Onze naaister Gisèle beschikt over een eigen naaimachine waardoor de herstellingen ter plaatse kunnen gebeuren. Wie kledij aanbiedt, zorgt natuurlijk zelf voor vervangstukken, zoals knopen, ritsen, stukjes textiel,… Indien de herstelling niet onmiddellijk kan gebeuren, zal de naaister dit ook meedelen. Het uitvoeren van herstellingen is gratis, maar een kleine bijdrage voor het werk is natuurlijk welkom.”

“Het Repair Café sluit perfect aan bij de taak van de gemeente om zaken zoveel mogelijk te recupereren. Als gemeente willen we immers ons steentje bijdragen aan een duurzame economie. We proberen op die manier te vermijden dat mensen dingen al te snel weggooien”, zegt schepen van Bibliotheek Heidi Lievrouw.

Plantenasiel

Het Repair Café valt samen met het Plantenasiel dat eveneens op elke laatste zondag van de maand plaatsvindt. Daar kan je planten en plantenzaad ruilen of informatie krijgen over de verzorging van planten. Het Plantenasiel wordt begeleid door Karolien en Hendrik van Tuinhier Pittem.

Het eerstvolgende Repair Café en plantenasiel vinden plaats op zondag 25 juni, tussen 9.30 en 11.30 uur. Daarna zijn ze terug op 27 augustus.