Renovatiewerken sluis Ooigem starten eind juli

Vanaf 29 juli wordt de sluis van Ooigem grondig opgeknapt zodat ook in de toekomst een vlotte dienstverlening gegarandeerd kan worden.

De bouwkundige en elektromechanische werken aan de sluis van Ooigem worden structureel aangepakt. De stalen sluisdeuren, schuiven van de omloopriolen en vlottende bolders worden vervangen, inclusief werken aan de bijhorende betonconstructie. Bij de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting gaat het o.a. om de aandrijving van de deuren, schuiven en bijhorende kabelwerken.

Tijdens de werken wordt de sluis voorbereid op de latere bediening op afstand. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Dat is goed nieuws voor de bedrijven in de buurt, die zich via het kanaal kunnen blijven bevoorraden.

In 2022 vond er al een natte en droge opmeting plaats met een beperkte stremming. De 2de droogzetting voor de renovatie van de sluis is gepland van 29/07 t.e.m. 03/09.

Waar en wanneer hinder?

De werken worden georganiseerd met een maximale inzet van ploegen die 24/7 werken. Dit om de scheepvaartstremming te beperken tot maximaal 35 kalenderdagen en ook de verkeershinder voor buurtbewoners zo kort mogelijk te laten duren. Voorafgaand aan de werken worden de nieuwe sluisdeuren gelost begin juli. De Vaartstraat zal afgesloten worden van 05/07 t.e.m. 07/07. De voorbereidende werken ter plaatse gaan van start op 10/07, dit zal geen mobiliteitshinder met zich meebrengen. De eigenlijke droogzetting van de sluis vindt plaats in de periode 29/07-03/09. De Vaartstraat wordt vanaf 17/07 tot het einde van de werken op 03/09 gedeeltelijk afgesloten om een veilige toegang tot de werf te verzekeren. Het zware werfverkeer en doorgaand verkeer wordt zo van elkaar gescheiden.

Het tijdelijk afsluiten van de Vaartstraat heeft een impact op de bereikbaarheid van de bedrijven die er gevestigd zijn: voor het doorgaand (vracht)verkeer komende van de Expresweg N382 in het zuidoosten (Waregem) richting Ingelmunster en het westen (Ingelmunster) richting Waregem.

Omleidingen

Om een vlotte toegang tot de bedrijven te garanderen tijdens de stremmingsperiode zal de verbinding van de Vaartstraat met de Expresweg N382 tijdelijk opengesteld worden: enkel een rechts afslaande beweging is dan mogelijk. De maximumsnelheid op de Expresweg wordt tijdelijk verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u.

Omleiding voor doorgaand (vracht)verkeer komende van Waregem richting Ingelmunster:

– voor (vracht)verkeer komende van Waregem zal de industriezone op de Vaartstraat tijdelijk onbereikbaar zijn via de Ooigemstraat. Er is een omleiding via de N382.

– op het rondpunt ter hoogte van Unilin is het niet toegestaan om links af te slaan (met uitzondering van plaatselijk verkeer, inclusief vrachtverkeer met bestemming River Terminal Wielsbeke).

– voor (vracht)verkeer is het uitsluitend voor plaatselijk verkeer toegestaan om rechts af te slaan ter hoogte van de verbinding tussen de Vaartstraat en de Expresweg N382. Voor (vracht)verkeer komende van Waregem richting Ingelmunster is een omleidingsroute langsheen de Expresweg N382 tot aan het rondpunt ter hoogte van ’t Aardbei Au tomaatje om daar een omkeerbeweging te maken voorzien.

Doorgaand (vracht)verkeer komende van de Vaartstraat:

– (Vracht)verkeer komende van de Vaartstraat moet verplicht gebruik maken van de tijdelijk opengestelde verbinding tussen de Vaartstraat en de Expresweg N382. Het is uitsluitend toegestaan om rechtsaf te slaan ter hoogte van deze verbinding.

Voor het doorgaand (vracht)verkeer komende van de Vaartstraat is een omleidingsroute voorzien langs de Expresweg N382 tot aan het rondpunt ter hoogte van Agristo om daar een omkeerbeweging te maken.

Circulatieplannen

Circulatieplan rondpunt ter hoogte van Agristo:

– Fietsers komende van Wielsbeke worden zoveel mogelijk aangespoord om op het fietspad langs de noordzijde van de Expresweg N382 te fietsen.

– Voor gemotoriseerd (vracht)verkeer komende van de Vaartstraat is het uitsluitend toegestaan om rechts af te slaan. Verkeer dat linksaf moet, moet de omleidingsroute volgen via de Expresweg en moet aan het rondpunt ter hoogte van Agristo omkeren.

Circulatieplan rondpunt ter hoogte van ’t Aardbei Au tomaatje: (vracht)verkeer komende van Waregem dat links af wil slaan ter hoogte van de verbinding tussen de Vaartstraat en de Expresweg moet op het rondpunt ter hoogte van ’t Aardbei Au tomaatje omkeren om vervolgens rechtsaf de Vaartstraat in te slaan.

Circulatieplan ter hoogte van de kruising Vierlindestraat en Vaartstraat: de omleidingsroute is uitsluitend toegestaan voor plaatselijk vrachtverkeer komende van RTW met bestemming Vaartstraat en dit in één richting. De omleidingsroute mag dus niet gevolgd worden door vrachtverkeer komende van de Vaartstraat met bestemming RTW.