Renovatiewerken aan het Kasteel van Bossuit kunnen eindelijk beginnen: “Het zal enkele miljoenen kosten”

Op 28 januari 2011 werd de adellijke eigenaar van het Kasteel van Bossuit in Avelgem verplicht door het hof van beroep in Gent om de renovatie aan het kasteel aan te vatten. Pas zeven jaar later leidde dit tot een minnelijke schikking tussen de eigenaar, graaf Charles de Talhouet de Boiserhand, de vzw Kasteel van Bossuit en het Vlaams gewest. Daarin staat dat het kasteel voor 2 januari 2025 gerenoveerd moet zijn. Als dit niet zo is, zal er met dwangsommen gewerkt worden.

De half ingestorte orangerie zal eerst aangepakt worden. De werken zouden nog voor de vakantie van start gaan, dat zegt Patrick Lesage, de uitbater van het kasteel. “We zullen eind mei, ten laatste begin juni beginnen met de werken aan de orangerie. Die werken zullen een jaar in beslag nemen en kosten een miljoen euro.”

Veelbelovende plannen

Nu ziet de orangerie er nog uit als een ruïne, maar de plannen zijn veelbelovend. Het ingestorte dak zal vervangen worden. Daarnaast zal er een geluidsinstallatie komen en zal de orangerie volledig geïsoleerd worden. Dit zal het mogelijk maken om huwelijksfeesten te laten plaatsvinden van zodra de orangerie afgewerkt is. Naast het gebouw zal er een parking aangelegd worden. Deze zal ervoor zorgen dat gasten niet door het dorp zullen moeten rijden. Parkeren tussen de bomen zal ook niet meer mogelijk zijn.

De offerteaanvraag voor het kasteel zelf is gepubliceerd. Dat is een document van maar liefst 91 pagina’s waar alle nodig renovaties door iedereen kunnen worden geraadpleegd. “Het komt erop neer dat alles wat zichtbaar is, gerenoveerd zal moeten worden”, zegt Lesage. “Deze werken zullen enkele miljoenen kosten en zullen zeker een anderhalf jaar in beslag nemen.

Evenementen

Eens dat alles is afgerond zullen de evenementen een stuk verder van het kasteel plaatsvinden, volgens Lesage. “Evenementen zonder muziek mogen we zonder problemen organiseren. Als er wel muziek bij komt kijken, zal er altijd een speciale vergunning nodig zijn. Daar zijn er in het verleden al problemen mee geweest en we gaan daar nu rekening mee houden.”

De komende periode staan er drie evenementen gepland. Op 6 en 7 mei wordt de Slag van Roosebeke nagespeeld. Op 20 en 21 mei vindt er een Airsoft event plaats en van 11 tot 13 augustus is het Cirque Magique. Burgemeester Lut Deseyn (gbA-Gemeentebelangen) liet weten dat er voor elk van deze evenementen groen licht werd gegeven door de evenementencel. Mocht dat niet het geval zijn dan dreigt er een dwangsom van 100.000 euro. Het Kasteel van Bossuit is in beroep gegaan tegen dat vonnis, maar er is daar nog geen uitspraak over. “Voor elk evenement moet er een vergunning worden aangevraagd. De evenementencel van Avelgem zal die dan bespreken. Er bestaat geen automatisch groen licht, ook niet als er geen muziek bij komt kijken”, zegt Lut Deseyn. (JDB)