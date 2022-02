Renovatiepremie voor molen Van Kerrebroeck

Reinhart Madoc (Vlaams Belang) pleit ervoor om nu daadwerkelijk werk te maken van de reeds lang vooropgestelde renovatie van de Jabbeekse molen Van Kerrebroeck. Deze molen is het ‘landmark’ van het begin van de Dorpsstraat, maar staat reeds decennia lang in verval.

Deze stenen stellingmolen uit 1901, van de familie Van Kerrebroeck, is het enige erkende en publieke monument in het Jabbeekse dorpscentrum. Reeds decennia staat de molen er onbestemd bij. De laatste actieve molenaar was het koppel Alfons Van Kerrebroeck en Margriet Maene. Alfons was actief als molenaar tot aan zijn overlijden in 2003. Vanaf dan zette het verval van de molen zich in.

Subsidie toegekend

In 2008 kocht de gemeente, met vooruitziende blik, de molen over van weduwe Margriet Maene. Maar de restauratie liet lang op zich wachten en het verval van de molen zette zich verder. Nochtans was de renovatie reeds budgettair ingecalculeerd tijdens het vorige beleidsplan 2012-2018, maar toen werd het niet gerealiseerd. In 2019 kwam er een nieuwe injectie, met een aanvraag tot subsidiëring voor de renovatie.

Administratieve… molen

“De gemeente is reeds geruime tijd bezig met de renovatie van de molen, maar de molen draait maar langzaam”, meent Reinhart Madoc. “Recent is er een subsidie voor de renovatie van het Agentschap Onroerend Erfgoed verkregen ten bedrage van 483.589 euro. Hopelijk wordt er nu wel werk gemaakt van een renovatie. Maar zijn er nu al verdere stappen gezet? En welke is het resultaat van het door de gemeente gevoerde overleg met omwonenden over praktische afspraken ter voorbereiding van de restauratie en met omwonenden en belanghebbenden over een mogelijke herbestemming tot uitkijkpost?”

Burgemeester Frank Casteleyn heeft goede hoop. “Het dossier sleept lang aan, maar we hebben wel die vooruitziende blik gehad om de molen aan te kopen en een nieuwe bestemming te geven. Het goedgekeurd beheersplan uit 2019 omvat de totaalrestauratie van de bakstenen molenromp. Voor de restauratie van de molen voorzien we een gefaseerde aanpak. Eerst wordt de molen technisch ontmanteld. Eens de ontmanteling is gedaan van deze waardevolle technische installatie kan men aan de bouwtechnische renovatie beginnen.”

“We doen dit grondig, ook de fundering van de molen wordt aangepakt. Daarna volgt uiteraard de molentechnische restauratie en conservatie. Er komt alvast een publieksfunctie om de werking van deze waardevolle molen te tonen. Maar in welke vorm exact weten we nog niet. Het restauratiedossier op zich heeft lang op zich laten wachten, omdat men daar werkt met een wachtlijst. Maar we hebben groen licht gekregen voor de restauratie, met een subsidie van 483.589 euro. Het totaalplaatje wordt nu berekend op 550.000 euro, dus de gemeentelijke inbreng valt goed mee. In het kader van de renovatie gaan we ook met de buurt in dialoog.” (Patrick Anthone)