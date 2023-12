Renovatieplan voor Thermae Palace en Gaanderijen: Mu.ZEE verhuist naar Thermen

Mu.ZEE verhuist naar Thermae Palace. Dat werd dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie over de renovatie van de Thermen en de Gaanderijen in Oostende. Het totaalproject kost 134 miljoen euro, waarvan de helft privémiddelen. Er wordt een consortium opgericht met de Stad Oostende, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en de nv Restotel van de familie Vanmoerkerke, die het hotel vandaag uitbaat.

Na bijna vier jaar onderhandelen is de Stad Oostende erin geslaagd, samen met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), om het iconische Thermae Palace Hotel en de Gaanderijen van de ondergang te redden. Er zal alles samen zo’n 134 miljoen euro worden geïnvesteerd, meer dan de helft zijn private middelen. Er is een consortium gevormd met de stad, de PMV, de nv Restotel van de familie Vanmoerkerke, die vandaag het hotel uitbaat. En opvallend: Mu.ZEE verhuist van de Romestraat naar de Thermen, een idee dat burgemeester Bart Tommelein eerder al lanceerde.

Mu.ZEE

“De verhuizing van Mu.ZEE naar het gerenoveerde Thermae Palace verrijkt beide instellingen, het brengt kunst dichter bij het publiek in een historisch betekenisvolle context. De integratie van het museum binnen Thermae Palace creëert een levendige ontmoetingsplaats, die cultuur en gemeenschap samenbrengt in het hart van Oostende”, luidt het. De verhuizing zou er komen over vijf jaar

Voor de financiële haalbaarheid van het project wordt ook ‘een residentieel programma overwogen buiten de contouren van het beschermde monument’. Verkennende studies hiervoor worden uitgevoerd. Er zou residentiële bebouwing komen op de parking richting renbaan.

Later meer.