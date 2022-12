Renovatie zaal Sparrenhove met steun van stadsbestuur

Met 60% toelage vanwege het stadsbestuur heeft het wijkcomité De Goede Herder de voorgevel van zaal Sparrenhove grondig gerenoveerd. De heringebruikname werd zopas bescheiden gevierd.

Die viering bestond uit het samen drinken van een aperitief in de zaal, die elke zondagvoormiddag heel wat mensen uit de buurt lokt om een babbeltje te slaan en/of een kaartje te leggen. Burgemeester Kristof Audenaert en schepen van Financiën Joost Cuvelier waren namens de stad present.

Voorzitter van het wijkcomité Joël Tally is blij met de uitgevoerde werkzaamheden. De voorgevel van de zaal werd volledig geïsoleerd en van hoogrendementsglas voorzien. Binnenin heeft de bierbakkenberging een schuifdeur gekregen en er werd door Signz een logo voor de zaal ontworpen.

“Het geheel heeft om en bij de 15.000 euro gekost, maar dankzij de stad moeten we daar 60% niet zelf van betalen”, klinkt Joël tevreden. “Dit is een mooie financiële injectie voor het wijkleven.”

Straks ook De Biekorf

“Met onze toelage willen we de samenhang op de wijken vergroten”, zegt schepen Cuvelier. “Als er aan een aantal voorwaarden voldaan is, subsidiëren we de verbouwing van wijkzalen effectief met 60%. Ook op de wijk Driekoningen bestaan er plannen in die zin, in dat geval om zaal De Biekorf een make-over te geven. Het belang van het wijkleven mag geenszins onderschat worden en dus vinden we het onze plicht om vanuit de stad een financieel duwtje in de rug te geven.”

“De bar van zaal Sparrenhove is elke zondagvoormiddag dankzij vrijwilligers open”, geeft Joël Tally nog mee. “Bovendien is de zaal het lokaal van drie wielertoeristenclubs, een kaartclub en de vinkenvereniging De Vrije Vinkeniers. Plus: ze is het kloppende hart van de Herderfeesten. Zonder Sparrenhove zou er van een écht wijkleven weinig sprake zijn. In het licht van de energiecrisis zijn we uiteraard blij met het isoleren van de gevel. Het zal ons heel wat stookkosten besparen. Dit is een zinvol project.”