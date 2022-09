Renovatie ’t Spaans Tolhuis gaat volgende fase in

Ter gelegenheid van Open Monumentendag kan je ook ’t Spaans Tolhuis van Peter Velle en Joke Debever bezoeken. Dit unieke gebouw staat in Oudenburg langs de vaart richting Brugge. Peter en Joke kochten het bouwvallige tolhuis in 2017 en hebben er sedertdien al vele uren werk en heel veel centen ingestoken om het te renoveren.

“We zijn in 2018 met de restauratie van de kelder begonnen”, vertelt Joke Debever. “Alles gebeurt op de traditionele manier om zo goed mogelijk het originele te benaderen.”

Het is nu al de vierde zomer dat het koppel er, samen met hun kinderen, in de tuin bezoekers voorziet van een hapje en een drankje. “Hier kom je tot rust. Alles mag, niets moet. We spelen bewust ook geen muziek”, zegt Peter Velle die de voorbije zomers toeristen van allerlei nationaliteiten mocht verwelkomen. “Vooral fietsers die op die manier het Brugse Ommeland en de kust komen verkennen.”

Dakgebinte

Na de zomer zal er weer hard worden verder gewerkt aan de restauratie van ’t Spaans Tolhuis. “We zijn bezig met een bijgebouw waar de keuken en het sanitair komt. Verder worden straks nieuwe ramen en een deur aan de voorkant geplaatst en daarna komt het dakgebinte, dat dateert van 1695, aan de beurt. Hier wordt zoveel mogelijk het authentieke bewaard en waar het niet anders kan, worden stukken vervangen”, leggen Joke en Peter uit.

Wie nog meer wil te weten komen over ’t Spaans Tolhuis, vroeger en nu, kan op zondag 11 september zijn of haar oor te luisteren leggen bij Peter Velle, die met heel veel passie en respect over het gebouw zal vertellen. (LIN)