Renovatie Spaanse kapel start in april

Op dinsdag 19 april vangt de renovatie van de Spaanse kapel aan, op de hoek van de Beselare- en Geluwestraat in Dadizele. Burgemeester Ward Vergote (Visie) maakte dat bekend tijdens de gemeenteraad in Moorslede.

“We zaten samen met de aannemer en architect”, zegt de burgemeester. “Na zoveel jaren kunnen we eindelijk beginnen met de renovatie.” De gemeente wachtte jaren op de goedkeuring van de erfgoedpremie. De kapel maakt deel uit van de Grote Ommegang, een route die bedevaarders vaak afleggen tijdens een bezoek aan Dadizele.

De kapel aan de rotonde nabij de begraafplaats is beschermd erfgoed. In 2007 was er al sprake van een restauratie, maar het restauratiedossier werd pas vorig jaar goedgekeurd door Vlaanderen. Gelukkig maar, want de Spaanse kapel moet dringend onder handen genomen worden. “Het is een dossier dat inderdaad al lang loopt en een bijzondere procedure volgt. Zo diende een beheersplan opgemaakt te worden”, aldus schepen Sherley Beernaert (STERK).

Voor de restauratie van de Spaanse kapel kan de gemeente rekenen op een erfgoedpremie van 52.796 euro. De renovatie zal worden uitgevoerd door de gespecialiseerde firma Aquastra uit Lauwe. (EDB)