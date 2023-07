Renovatie pastorie Pittem blijkt 200.000 euro duurder dan geraamd

De oude pastorie op de Markt in Pittem wordt gerenoveerd om er binnenkort het dagopvangcentrum van Familiehulp in onder te brengen. De kosten voor die renovatie werden geraamd op 150.000 euro, maar tijdens de herziening van de meerjarenplanning op de gemeenteraad bleek dat bedrag opgetrokken naar 350.000 euro, een pak duurder dan voorzien.

In 2019 openden Familiehulp en het OCMW van Pittem het NOAH-dagverzorgingstehuis in een woning in de Joos de ter Beerstlaan in Pittem. Een tiental ouderen zouden daar dagelijks terechtkunnen met hun zorgbehoefte. In mei 2022 raakte echter bekend dat de eigenaar van de woning terug wilde voor eigen gebruik, waardoor het gemeentebestuur op zoek moest naar een nieuwe locatie voor het dagopvangcentrum.

Nattevingerwerk

Er werd toen beslist om het centrum te verhuizen naar de leegstaande pastorie op de Markt. Dat gebouw is eigendom van de gemeente en zou na een kleine renovatie verhuurd worden aan Familiehulp. De kosten voor de opfrissingswerken werden geraamd op zo’n 150.000 euro, maar dat budget werd intussen met 200.000 euro verhoogd.

Oppositiepartij NPE stelde zich meteen vragen bij die wijziging. “Van 150.000 euro naar 350.000 euro, dat is meer dan dubbel zoveel. Dit kan toch niet anders dan nattevingerwerk geweest zijn?”, zei gemeenteraadslid Andres Vandewalle.

Totaalrenovatie

Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) verklaart wat er is misgelopen: “In eerste instantie dachten we dat we enkel de ramen en het houtwerk zouden moeten vernieuwen, maar na controle van de brandveiligheid bleek een totaalrenovatie nodig. Het plafond moet eruit en de elektriciteit moet ook vernieuwd worden. Bovendien zijn de prijzen voor renovatiewerken de laatste jaren ook blijven stijgen.” (CS)