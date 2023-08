Renovatie OC Moere in voorjaar 2024 volledig af: “Er was echt grote nood aan een totaalaanpak”

In deelgemeente Moere schieten de renovatiewerken aan het ontmoetingscentrum goed op. In verschillende fases krijgt het gebouw van kop tot teen een ferme opsmukbeurt. “Naar energie en gebruiksgemak wordt dit centrum een forse stap vooruit”, weten schepenen Deschacht en Bentein.

Officieel opende het ontmoetingscentrum de deuren in 1988 na een grondige verbouwing. Ongeveer een twintigtal verenigingen maakt van de site gebruik. Maar sinds eind jaren tachtig is er aan het centrum niet zoveel veranderd, op een spreekwoordelijk likje verf na. Om maar enkele voorbeelden te geven: de centrale koer is verzakt, het sanitair en keuken verouderd, de beglazing nog steeds enkel. Intussen vorderen de werken goed en zijn al tal van nieuwigheden zichtbaar.

Regenputten

“Het voormalige stempellokaaltje aan de buitenkant is verdwenen, de trap naar de bovenverdieping (waar de Koninklijke Fanfare Orpheonisten repeteert en muziekles geeft, red.) is nu binnen, vervat in de nieuwe ruwbouw. Gedaan dus met aan de buitenkant in weer en wind naar boven te gaan”, vertelt schepen van Infrastructuur en Openbare Werken Geert Deschacht (Open Vld).

“De oude keuken is volledig opengegooid om verbinding te maken met de grote zaal. Zeer belangrijk: er komt ook dubbele beglazing. Daarbij zitten twee buitendraaiende deuren die uitgeven op de binnenplaats of koer.” De verlichting krijgt ledlampen, en er komt een volledig nieuw sanitair en keuken.

“De koer wordt volledig uitgebroken en effen gelegd. Aanvankelijk zouden we van de gelegenheid gebruik maken om er een nieuwe regenput te steken. Maar bij nazicht van de rioleringen bleek dat de site al twee regenputten van elk 10.000 liter heeft. Alleen werden ze al een jaar of acht geleden afgesloten en niet meer gebruikt. Een mooie extra, dus”, vervolgt de schepen.

Begin 2024

Het totale project kost om en bij de 430.000 euro. De ruwbouwwerken zouden tegen eind september klaar moeten zijn, voor de finale afwerking – namelijk de installatie van sanitair en keuken – mikt het stadsbestuur op het begin van 2024. De werken aan de elektriciteit en sanitair worden door de eigen stadsdiensten uitgevoerd. “In de zomerperiode wordt de werking van de verenigingen niet zo hard getroffen door de renovatiewerken”, weet cultuurschepen Ann Bentein (Open Vld). “Wanneer de ruwbouwwerken klaar zijn, starten de meeste opnieuw met hun klassieke jaarwerking. Voor tussentijdse evenementen, zoals recent festival ‘Tomoereland’, kan er gebruik gemaakt worden van de grote zaal, maar dienen bezoekers naar het naburige jeugdhuis Jeugdforum uit te wijken om het sanitair te gebruiken.”

Even op de tanden bijten, dus. “Hoe dan ook was er echt grote nood aan een totaalaanpak van de site”, beseffen Deschacht en Bentein. “Vooral naar energiezuinigheid, gebruiksgemak en comfort zetten we straks een grote stap vooruit.” (TVA)