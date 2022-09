Reningse Chris Vandewalle herhaalt bedevaart naar Rome na ruim 30 jaar

Chris Vandewalle (47) is al ruim 20 jaar stadsarchivaris bij stad Diksmuide, woont in Reninge en kreeg op 14-jarige leeftijd de kans om met de acolieten van Pervijze op bedevaart naar Rome te gaan. Zijn werk brengt hem nu opnieuw tot in Rome. “Ik mocht toen als enige op audiëntie bij Paus Johannes Paulus II.”

“Onder leiding van EH Raf Delie, legeraalmoezenier en later pastoor in Pervijze, vertrokken we met 11 jonge gasten en zes vrijwilligers naar onze vertrekplaats Menen, waar we eerst een eucharistieviering, voorgegaan door Mgr. Eugène Laridon bijwoonden”, start Chris zijn verhaal.

“Toen we Italië binnenreden, kregen we eerst de kans iets van het land te zien. We gingen onder meer naar het Gardameer, Verona, Venetië en Assisi om dan in Rome aan te komen. We bezochten er het Vaticaan en alle historische plaatsen, we keken onze ogen uit. De tweede dag was er een internationale ontmoeting met een fakkeltocht. Pervijze was goed herkenbaar, want wij hadden pannenkoeken gebakken en verkocht en met het geld een wimpel laten maken. De groep werd door Paus Johannes Paulus II ontvangen. Van onze groep mocht ik als enige privé op audiëntie bij de paus, omdat ik de vlag droeg”, vertelt Chris enthousiast.

Theologie

Het leven kabbelde verder. Chris ging studeren en vanuit zijn grote liefde voor geschiedenis en opzoekingen, startte hij een carrière als archivaris in Diksmuide. “Van 2000 tot 2004 studeerde ik aan de theologische academie in het Grootseminarie in Brugge. Ik had altijd al een grote interesse in theologie en geschiedenis en ik wou deze studies doen om te begrijpen welk godsbeeld de mensen in de loop der tijden hadden. Als archivaris kom je in contact met heel wat oude documenten, en in die documenten is God nooit ver weg. Door deze studies leerde ik snappen wat ik las en waarom mensen doen wat ze doen”, aldus Chris.

Nu, meer dan 30 jaar later, vatte Chris opnieuw de tocht naar Rome aan. “We hebben er opnieuw alles bezocht, en dat allemaal te voet. Ik ging heel specifiek naar De San Giuliano dei Fiamminghi (Sint-Juliaan-der-Vlamingen) in Rome, dat als pelgrimshospitaal voor de inwoners van het graafschap Vlaanderen opgericht werd ten tijde van de Kruistochten. Daar werd ik ontvangen door EH Gaby Quicke die destijds mijn professor was aan het Grootseminarie. De ontvangst was uiterst hartelijk, het voelde een beetje als thuiskomen. Hij is tegenwoordig rector van de Kon. Belgische Kerk en stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen in Rome”, legt Chris uit.

“Zelf ben ik bezig met opzoekingen rond EP Placide Haghebaert, een letterkundige en vertaler die in 1905 stierf. Dankzij mensen zoals Gaby Quicke kreeg ik vlotter contacten om opzoekingen te doen. Op een gegeven moment ben ik zelfs gevraagd om een spreekwoordelijk handje toe te steken bij het archief van geestelijke instellingen hier in Rome, wat ik met alle plezier doe, natuurlijk.” (Annie Callewaert)