Reninghse vrienden pakken uit met ‘laat-praat-straatcafé’ avond voor rommelmarkt

In de Zwartestraat en een deel van de Oostvleterenstraat in Reninge organiseren de Reninghse vrienden op zondag 4 juni voor de derde keer een rommelmarkt. Deelnemen is gratis. Nieuw dit jaar is het laat-praat-straatcafé op zaterdagavond.

De eerste editie van de rommelmarkt was een groot succes. Corona zorgde ervoor dat het tot vorig jaar wachten was voor de tweede editie. Helaas waren de weergoden toen niet in een al te beste stemming en viel de rommelmarkt letterlijk in het water. Voor de derde editie op zondag 4 juni hopen de organisatoren dan ook op beter weer.

Rommelmarkt

“Het is een rommelmarkt met gratis genummerde standplaatsen”, zegt Kurt Deturck, een van de organisatoren. “De standhouders krijgen maximum 10 meter ter beschikking. Vooraf inschrijven is aangeraden, maar niet verplicht. We houden altijd enkele plaatsen in reserve. Het is toegelaten voor standhouders om de avond voordien al hun wagen te parkeren bij hun gereserveerde plaats.”

De rommelmarkt begint om 5 uur ’s morgens en duurt tot 18 uur. Verkoop van drank of eten langs het parcours is niet toegelaten. Dat is voorbehouden aan de organisatie.

Laat-praat-straatcafé

Nieuw dit jaar is het laat-praat-straatcafé op zaterdagavond in de Zwartestraat. “Café De Reninghse Vrienden wordt omgetoverd tot een klein laat-praat-straatcafeetje”, zegt Kurt Deturck. “Van 18 tot 23 uur kunnen vrienden, buren en dorpsgenoten er de zaterdagavond afsluiten met een koffie, wijntje of een biertje en een gezellige babbel. Het is een kleinschalig initiatief. Bij slecht weer gaat deze activiteit niet door.”

De Zwartestraat en een deel van de Oostvleterenstraat zullen door de rommelmarkt afgesloten zijn vanaf zaterdagavond 18 uur tot en met zondagavond 18 uur. Er is daarom plaatselijk een omleiding voorzien. Parkeren kan onder meer op het marktplein aan de kerk, in de Oostvleterenstraat, de Broekstraat, de Lostraat en de Ieperstraat. “We hopen op een talrijke opkomst van zowel standhouders als bezoekers”, besluit Kurt Deturck. “En natuurlijk mooi weer.” (KVCL)

Een plaats reserveren kan door te mailen naar rommelmarktreninge@gmail.com. Daarna ontvang je alle info. Bellen kan op het nummer 0474 71 22 71 of 0472 79 77 06 (na 18.30 uur).